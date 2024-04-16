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ПОЛІТИКА

Польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок по трьох пунктах пропуску

16 квітня 2024, 13:42
Польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок по трьох пунктах пропуску
Фото: unn.com.ua
Під блокадою досі залишаються три найбільші пункти пропуску на кордоні України та Польщі.

Польські фермери-протестувальники, які блокують три пункти пропуску на державному кордоні між Україною та Польщею, за минулу добу не пропустили взагалі жодної вантажівки в бік Польщі.

Про це повідомив у коментарі "Укрінформу" речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Зокрема заблокованими для руху вантажного транспорту залишаються "Ягодин", "Рава-Руська" та "Угринів".

Так, через пункт пропуску "Ягодин" протестувальники пропускають на виїзд з Польщі впродовж доби дуже незначну кількість вантажівок, напередодні таких було 70, хоча сам пункт пропуску спроможний пропускати за добу близько 1400 вантажівок в обох напрямках.

Через ПП "Угринів" поляки  не пропустили жодного вантажного авто в бік України.

Демченко зазначив, що станом на ранок вівторка на трьох заблокованих пунктах в чергах на території Польщі для в’їзду в Україну загалом перебуває близько 600 вантажівок.

Водночас досі залишаються черги на раніше розблокованих ПП "Краківець" та "Шегині" – по 900 та 450 вантажівок відповідно. Однак тут рух як на виїзд з України так і на в’їзд активізувався.

При цьому він додав, що легкові автомобілі і автобуси вільно перетинають кордон в обох напрямках.

Польщафермериблокада

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