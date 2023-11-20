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Польські фермери приєднаються до протесту на кордоні з Україною – Bloomberg

20 листопада 2023, 20:55
Польські фермери приєднаються до протесту на кордоні з Україною – Bloomberg
Фото: rbc.ua
Близько 100 фермерів планують провести триденну акцію протесту на пункті пропуску "Шегині – Медика".

Група польських фермерів планує приєднатися до страйку перевізників на кордоні з Україною.

Про це 20 листопада повідомила  агенція Bloomberg.

За словами журналістів, близько 100 фермерів з асоціації "Зраджене село" планують провести триденну акцію протесту на пункті пропуску "Шегині – Медика" в четвер, 23 листопада.

"Фермери були першою групою, яка постраждала. Тепер постраждали транспортні компанії, питання в тому, хто буде наступним", – повідомив журналістам Лукаш Мартин, один іх організаторів акції.

Нагадаємо, у понеділок, 6 листопада, польські перевізники почали акції протесту поблизу трьох автомобільних пунктів пропуску на польсько-українському кордоні: "Корчова – Краківець", "Гребенне – Рава-Руська", "Дорогуськ – Ягодин". Польські підприємці скаржаться, зокрема, на недобросовісну конкуренцію з українського боку та тривале очікування вантажівок на в’їзд до Польщі.

Мітингувальники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, через що польських підприємців витісняють з ринку. Також вони вимагають відновити видачу дозволів на в’їзд до Євросоюзу для українських перевізників та покращення обслуговування на кордоні. Акція протесту зареєстрована до 3 січня.

 

 



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