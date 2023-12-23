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ПОЛІТИКА

Польські фермери розблокують пункт пропуску "Медика-Шегині"

23 грудня 2023, 16:45
Польські фермери розблокують пункт пропуску
Фото: з вільних джерел
Ділянку кордону розблокують на період від 24 грудня до 2 або 3 січня 2024 року.

Польські фермери на період зимових свят призупинять блокування пункту пропуску на кордоні з Україною "Медика-Шегині".

Про це заявив організатор протесту з ініціативи «Ошукане село» Роман Кондрув, повідомляє RMF24.

Ділянку кордону розблокують на період від 24 грудня до 2 або 3 січня 2024 року. За словами Кондрува, якщо він отримає письмове підтвердження від премʼєр-міністра Дональда Туска про виконання їхніх вимог, акцію протесту, імовірно, не відновлять.

Міністр сільського господарства Чеслав Секерський запевнив, що вимоги будуть задоволені, але для цього потрібен час.

Фермери з з ініціативи «Ошукане село» почали блокувати перехід «Медика-Шегині» 23 листопада 2023 року. Серед іншого, вони вимагають дотацій на закупівлю кукурудзи і залишити сільськогосподарський податок без змін.

Польщакордон

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