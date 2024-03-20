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Польські фермери сьогодні протестуватимуть по всій країні

20 березня 2024, 09:31
Польські фермери сьогодні протестуватимуть по всій країні
Фото: з вільних джерел
Польщею прокотяться протести.

Польські аграрії 20 лютого 2024 року проводять великий страйк у межах якого блокада доріг і протести відбуватимуться у понад пів тисячі місць по всій Польщі.

Головні вимоги фермерів залишаються незмінними: відмова уряду Польщі від Європейського зеленого курсу і блокада агропродукції з України.

Про це повідомляє польське видання RMF24.

Поліція повідомляє, що офіційно зареєстровані 580 протестів по всій Польщі, в яких можуть узяти участь близько 70 тис. осіб. Це величезна за масштабами подія, яка вимагатиме залучення великої кількості правоохоронців.

У зв’язку зі страйком фермерів по всій Польщі очікуються значні затори на дорогах, оскільки протестувальники мають намір блокувати ключові відрізки доріг як у містах, так і поза ними.

У центр Варшави протестувальники не зможуть заїхати на сільськогосподарській техніці, але вони блокуватимуть швидкісну дорогу S2 на околиці міста і ключові під’їзні шляхи до польської столиці. Протести відбудуться також в інших польських містах, хоча мери деяких з них, наприклад Бидгощі і Любліна, заборонили страйк. Аграрії подали апеляції й очікують на рішення судів у цих справах.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск зауважив, що польський уряд робить усе можливе, щоб знайти взаємоприйнятні рішення з українськими колегами і послабити вимоги Європейського зеленого курсу. Водночас він застеріг фермерів, аби вони не дали себе використовувати у політичних цілях противниками чинного уряду.

Під час попереднього протесту фермерів 6 березня у Варшаві сталися сутички з поліцією, в результаті яких постраждали кільканадцять поліцейських, затримано десятки протестувальників за агресивні дії.

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