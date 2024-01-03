Польські фермери відновлять блокаду прикордонного пункту пропуску "Медика – Шегині"

Фермери з "Ошуканого села" почали блокувати перехід у Медиці з 23 листопада цього року.

Польські фермери з організації "Ошукане село" заявили, що з 4 січня збираються відновити блокаду пункту пропуску "Медика-Шегині" на кордоні з Україною.

Про це заявив лідер протестувальників Роман Кондрув, передає РАР.

"Ми не отримали письмового підтвердження того, що наші вимоги буде виконано, тому ми продовжуємо протест", — сказав Кондрув.

Раніше він казав, що в разі невдалого завершення переговорів аграрії відновлять блокаду 4 січня о 09:00. Він зазначив, що вже спілкувався з поліцією та кризовою групою, яка супроводжує конфлікт на кордоні, і заявив, що "все готово для продовження протесту". Водночас він запевнив, що надання письмових гарантій автоматично припинить акцію. Серед іншого, фермери вимагають дотацій на закупівлю кукурудзи й залишити сільськогосподарський податок без змін.

Фермери з "Ошуканого села" почали блокувати перехід у Медиці з 23 листопада цього року.

24 грудня вони заявили, що призупинять свою акцію протесту до початку січня, а в разі виконання їхніх вимог можуть її і не відновити.

Раніше премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща наближається до припинення блокади українського кордону. Польський премʼєр зазначив, що, найімовірніше, усі вимоги протестувальників-далекобійників не виконають, але подальші рішення уряду дозволять "розрядити емоції" та зняти блокаду на кордоні.