Польські фермери заблокували пункт пропуску "Медика-Шегині"

Рух блокують близько 100 осіб та близько 50 транспортних засобів.

У Польщі фермери розпочали чергові протести, про які вони повідомляли заздалегідь. Станом на 10.00 заблокували пункт пропуску на кордоні із Україною "Медика-Шегині".

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Дії польських фермерів по блокуванню руху транспортних засобів розпочалися перед пунктом пропуску "Медика", що навпроти українського "Шегині". Близько 10.10 про це українських прикордонників повідомили польські колеги", – повідомив речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко.

Як йдеться у матеріалі, рух блокують близько 100 осіб та близько 50 транспортних засобів.

"Через ці дії руху вантажівок, легкових автівок та автобусів на виїзд з Республіки Польща та на вʼїзд в РП на даний час не здійснюється. Сподіваємося, що ситуація зміниться якнайшвидше і окремі категорії транспорту все ж почнуть пропускати", – додали в ДПСУ.

За словами Демченка, на інших напрямках, де 9 лютого також планувалося блокування руху, а це напрямки пунктів пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська" рух транспортних засобів на даний час відбувається, про початок блокування інформації від польської сторони ще не надходило.