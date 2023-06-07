Польські фермери заблокували рух вантажівок з України

Виїзд вантажівок з України до Польщі через прикордонний пункт пропуску "Шегині" наразі заблоковано.

Про це пише Державна прикордонна служби України в Telegram-каналі.

"Перед пунктом пропуску "Медика" польські фермери заблокували рух вантажних транспортних засобів, що прямують з України до Польщі. Пропуск легкових автомобілів, автобусів, а також вантажівок на в'їзд в Україну здійснюється у звичайному режимі", – йдеться в дописі.

Прикордонники пообіцяли повідомити про відновлення пропускних операцій. Наразі закликали вантажоперевізників обирати інші шляхи до Польщі.