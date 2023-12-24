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Польські фермери закінчили блокаду КПП "Медика - Шегині"

24 грудня 2023, 16:05
Польські фермери закінчили блокаду КПП
КПП "Майорск" Фото: podrobnosti.ua
Сьогодні польські фермери завершили акцію протесту перед пунктом пропуску "Медика - Шегині" і рух вантажівок відновлено.

Про це Державна прикордонна служба написала в Telegram-каналі.

"За інформацією від Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні о 09:30 завершилася акція протесту перед пунктом пропуску "Медика - Шегині". Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у напрямку в'їзду в Україну здійснюється у звичайному режимі. Прикордонники спільно з працівниками контрольних служб працюють, щоб забезпечити пропуск максимальної кількості вантажівок", - йдеться в дописі. 

Вчора віцеміністр Міністерства аграрної політики Польщі Міхал Колодзейчак повідомив, що польські фермери призупинили протести на пункті пропуску з Україною "Шегині-Медика".

 
 
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