Польські фермери закінчили блокаду КПП "Медика - Шегині"

Сьогодні польські фермери завершили акцію протесту перед пунктом пропуску "Медика - Шегині" і рух вантажівок відновлено.

Про це Державна прикордонна служба написала в Telegram-каналі.

"За інформацією від Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні о 09:30 завершилася акція протесту перед пунктом пропуску "Медика - Шегині". Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у напрямку в'їзду в Україну здійснюється у звичайному режимі. Прикордонники спільно з працівниками контрольних служб працюють, щоб забезпечити пропуск максимальної кількості вантажівок", - йдеться в дописі.

Вчора віцеміністр Міністерства аграрної політики Польщі Міхал Колодзейчак повідомив, що польські фермери призупинили протести на пункті пропуску з Україною "Шегині-Медика".