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ПОЛІТИКА

Польські фермери збираються відновити блокаду руху вантажів через кордон з Україною

08 жовтня 2024, 14:49
Польські фермери збираються відновити блокаду руху вантажів через кордон з Україною
Фото: unn.com.ua
Протести триватимуть до кінця поточного року.

Сьогодні, 8 жовтня, польські фермери можуть заблокувати рух вантажних транспортних засобів перед одним із пунктів пропуску. Протести триватимуть до кінця поточного року.

Про це йдеться у Telegram-каналі Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

У відомстві зазначили, що отримали від польської сторони інформацію про плани місцевих фермерів почати блокування руху вантажного транспорту перед пунктом пропуску "Медика – Шегині" з 8 жовтня і тримати блокаду до 31 грудня. 

Це повідомлення опублікували у вівторок 8 жовтня. 

"Наразі оформлення транспортних засобів здійснюється у звичайному режимі. У разі початку страйку та про подальші зміни ситуації інформуватимемо вас додатково", – зазначили у Держмитслужбі.

Інформацію про акцію опублікував один з основних організаторів протестів польських аграріїв Рафал Меклер, зазначивши, що "роботи у полі скінчились і можна боротися за своє".

У заявці на акцію вказані ті ж часові рамки, з 8 жовтня до 31 грудня; конкретна година початку блокади не зазначена.

6 листопада 2023-го польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Акцію планувалося продовжити до початку січня 2024 року. Внаслідок протестів були заблоковані кілька напрямків, що призвело до того, що на годину випускали та впускали не більше однієї фури. Пізніше було заблоковано й пункт пропуску "Медика - Шегині".

Польщакордонфермери

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