Польські фермери знову заблокують всі пункти пропуску з Україною

Аграрії заявили, що незадоволені рішенням Єврокомісії щодо України.

Фермери з Польщі заявили, що почнуть новий страйк на всіх пунктах перетину кордону між Польщею та Україною, а також блокуватимуть дороги та автомагістралі в окремих воєводствах по всій країні від 10:00 9 лютого.

Про це повідомляє профспілка фермерів "Солідарність".

"Наш терпець урвався. Позиція Брюсселя в останній день січня 2024 року є неприйнятною для всієї нашої аграрної спільноти. Крім того, пасивність польської влади та заяви про співпрацю з Європейською Комісією та заяви про дотримання всіх рішень Єврокомісії щодо імпорту сільськогосподарської та харчової продукції з України не залишають нам іншого виходу, як оголосити загальний страйк", - йдеться в повідомленні.

Фермери хочуть, щоб польський уряд оприлюднив чіткий план сільськогосподарського виробництва, рентабельності виробництва, реконструкції польської переробки та польської торгівлі: "Ми будемо боротися за це до кінця".

Протестувальники заявляють, що таким чином вони "боряться за спільне благо, щоб захистити польські сімейні ферми кількох поколінь від краху та банкрутства".