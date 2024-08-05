Польські компанії стикаються з браком робочої сили через скорочення міграції українців

Як повідомляється, особливо гостра проблема спостерігається у будівельних та виробничих компаніях, а також транспорті та логістиці, де працює багато мігрантів.

Через скорочення міграції українців польські компанії все частіше стикаються з проблемами при наймі співробітників, а кількість вакансій тільки збільшується.

Про це повідомляє Rzeczpospolita.

Як повідомляється, особливо гостра проблема спостерігається у будівельних та виробничих компаніях, а також транспорті та логістиці, де працює багато мігрантів.

Економісти вважають, що ситуація може ще погіршитися, тому що “потенціал імміграції з країн зі схожим культурним минулим (наприклад, України та Білорусі) поступово вичерпується, і уряд може посилити міграційну політику, що вплине на приплив робочої сили з більш віддалених країн”.

До того ж демографічна ситуація у Польщі також сприяє збільшенню дефіциту робочої сили.