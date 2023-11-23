Польські партії відмовилися голосувати за уряд Моравецького

Навіть ультраправі голосувати за уряд Моравецького не будуть.

Лідери всіх партій, окрім ультраправої "Конфедерації", відмовились зустрітись із чинним прем’єром Польщі Матеушем Моравецьким Моравецьким для обговорення урядової коаліції з поки правлячою партією Право і Справедливість.



Про це пише RMF FM.

Так, Матеуш Моравецький надіслав запрошення до розмови головам інших політичних партій, що пройшли до парламенту: "Лівиці", "Польщі 2050", "Конфедерації" та PSL. Запрошення не отримав лише головний суперник чинної влади - "Громадянська коаліція" Дональда Туска.

У запрошенні Моравецький написав, що, зважаючи на своє призначення на посаду прем'єр-міністра та отриману від президента місію на формування уряду, запрошує лідерів до канцелярії прем'єр-міністра. Він залишив на вибір одну з дат: четвер 23 листопада між 9:00 і 14:00 або п'ятниця 24 листопада між 10:00 і 15:00.



Як і очікувалося, крім "Конфедерації" жоден із запрошених гостей не прибув у четвер до штаб-квартири глави уряду. Лідери партій бойкотували консультації, про що вони заявляли від самого початку.

"Третій шлях" і "Лівиця" хочуть сформувати уряд з "Громадянською коаліцією" і Дональдом Туском на чолі, і, як показали голосування в парламенті, саме на їхньому боці більшість.

Політики "Конфедерації" зустрінуться з прем'єр-міністром у п'ятницю о 12.30. За їхніми словами, вони мають чітке послання: "Конфедерація" голосуватиме проти вотуму довіри уряду прем'єр-міністра Матеуша Моравецького.



"Натомість делегація "Конфедерації" візьме участь у консультативній зустрічі, запропонованій прем'єр-міністром, щоб особисто представити вищезазначену позицію прем'єр-міністру, а також закликати уряд виконати вимоги перевізників та фермерів, які протестують на польсько-українському кордоні", – заявили в партії.