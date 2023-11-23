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Польські партії відмовилися голосувати за уряд Моравецького

23 листопада 2023, 17:31
Польські партії відмовилися голосувати за уряд Моравецького
Джерело: pravda.com.ua
Навіть ультраправі голосувати за уряд Моравецького не будуть.

Лідери всіх партій, окрім ультраправої "Конфедерації", відмовились зустрітись із чинним прем’єром Польщі Матеушем Моравецьким Моравецьким для обговорення урядової коаліції з поки правлячою партією Право і Справедливість.  

Про це пише RMF FM.

Так,  Матеуш Моравецький надіслав запрошення до розмови головам інших політичних партій, що пройшли до парламенту: "Лівиці", "Польщі 2050", "Конфедерації" та PSL. Запрошення не отримав лише головний суперник чинної влади - "Громадянська коаліція" Дональда Туска.

У запрошенні Моравецький написав, що, зважаючи на своє призначення на посаду прем'єр-міністра та отриману від президента місію на формування уряду, запрошує лідерів до канцелярії прем'єр-міністра. Він залишив на вибір одну з дат: четвер 23 листопада між 9:00 і 14:00 або п'ятниця 24 листопада між 10:00 і 15:00.

Як і очікувалося, крім "Конфедерації" жоден із запрошених гостей не прибув у четвер до штаб-квартири глави уряду. Лідери партій бойкотували консультації, про що вони заявляли від самого початку.

"Третій шлях" і "Лівиця" хочуть сформувати уряд з "Громадянською коаліцією" і Дональдом Туском на чолі, і, як показали голосування в парламенті, саме на їхньому боці більшість.

Політики "Конфедерації" зустрінуться з прем'єр-міністром у п'ятницю о 12.30. За їхніми словами, вони мають чітке послання: "Конфедерація" голосуватиме проти вотуму довіри уряду прем'єр-міністра Матеуша Моравецького.

"Натомість делегація "Конфедерації" візьме участь у консультативній зустрічі, запропонованій прем'єр-міністром, щоб особисто представити вищезазначену позицію прем'єр-міністру, а також закликати уряд виконати вимоги перевізників та фермерів, які протестують на польсько-українському кордоні", – заявили в партії.

урядвійна в Україніросія окупантиморавецький

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