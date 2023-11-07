Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Польські перевізники блокують три пункти пропуску на кордоні із Україною

07 листопада 2023, 10:33
Польські перевізники блокують три пункти пропуску на кордоні із Україною
Фото: ЕРА
Україна офіційно не отримувала від польських перевізників жодних вимог.

Станом на ранок 7 листопада польські перевізники блокують три пункти пропуску: "Корчова – Краківець", "Гребенне – Рава-Руська", "Дорогуськ – Ягодин".

Про це інформує Міністерство відновлення України.

"Наша позиція однозначна: блокування кордону шкодить інтересам обох країн і створює ризики для  функціонування ініціативи "Шляхи солідарності". Перебуваємо у постійній комунікації з нашим Посольством у Польщі, Міністерством інфраструктури Польщі, Єврокомісією та українськими перевізниками й прикордонними службами, щоб вирішити ситуацію", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що офіційних вимог від польських перевізників не було передано жодному представнику української сторони.

"З інформації, яка доступна з повідомлень медіа та соцмереж, серед вимог: скасування транспортного безвізу – тобто повернення до системи дозволів на вантажні перевезення, окремі смуги та окремі черги для вантажівок з номерами ЄС та порожніх, доступ до системи "Шлях", - наголосили у міністерстві. 

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники розпочали страйк на кордоні із Україною. Акція протесту триватиме до 3 грудня 2023 року.

 

Польщакордонблокуваннявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Лігурійська сальса та горіхова казка. Італійська письменниця-кулінарка готує пасту зі стручковою квасолею – рецепт Guardian
Хліб та Видовища
Лігурійська сальса та горіхова казка. Італійська письменниця-кулінарка готує пасту зі стручковою квасолею – рецепт Guardian
Переклад iPress – 07 листопада 2023, 13:25
Естонія та Тайвань. Балтійські країни демонструють європейцям як протидіяти тиску Китаю – Едвард Лукас
Політика
Естонія та Тайвань. Балтійські країни демонструють європейцям як протидіяти тиску Китаю – Едвард Лукас
Переклад iPress – 07 листопада 2023, 11:51
Авдіївка критична для обох сторін. Скільки північнокорейських боєприпасів отримала росія – Frontelligence Insight
Cуспільство
Авдіївка критична для обох сторін. Скільки північнокорейських боєприпасів отримала росія – Frontelligence Insight
Переклад iPress – 07 листопада 2023, 06:42
Купер рекомендує: москва більше не вирішує долю Керченського мосту. 128-й знову не пощастило – Стефан Коршак
Cуспільство
Купер рекомендує: москва більше не вирішує долю Керченського мосту. 128-й знову не пощастило – Стефан Коршак
Переклад iPress – 06 листопада 2023, 16:10
Фільм-катарсис. Чому
Хліб та Видовища
Фільм-катарсис. Чому "Довбуш" став несподіваним хітом у воєнній Україні – Washington Post
Переклад iPress – 06 листопада 2023, 15:00
Газа та Україна. Як втрати на війні впливають на наближення миру – Лоуренс Фрідман
Політика
Газа та Україна. Як втрати на війні впливають на наближення миру – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 06 листопада 2023, 11:52
Україна здатна перемогти. Але не без допомоги Заходу – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна здатна перемогти. Але не без допомоги Заходу – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 06 листопада 2023, 08:59
росіяни втратили свій наступальний потенціал. ЗСУ виправили критичну ситуацію біля Авдіївки та намагаються об’єднати плацдарми за Дніпром – Том Купер
Cуспільство
росіяни втратили свій наступальний потенціал. ЗСУ виправили критичну ситуацію біля Авдіївки та намагаються об’єднати плацдарми за Дніпром – Том Купер
Переклад iPress – 05 листопада 2023, 11:56
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється