Польські перевізники готуються до нової блокади на кордоні з Україною

Блокаду планують на пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин".

Польські перевізники анонсували нову акцію протесту на кордоні з Україною. Блокаду планують на пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин".

Про це повідомляє у Facebook Комітет захисту перевізників та роботодавців у сфері транспорту Польщі.

Організатори пояснили своє рішення відсутністю реакції з боку польської влади на вимоги щодо обмеження доступу українських перевізників до внутрішнього ринку.

"Розчаровані відсутністю дій з боку польського уряду, ми хочемо відновити баланс на транспортному ринку, який був порушений після скасування дозволів для українських перевізників", - заявили в комітеті.