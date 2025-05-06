Польські перевізники готуються до нової блокади на кордоні з Україною
06 травня 2025, 16:35
Фото: Getty Images
Блокаду планують на пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин".
Польські перевізники анонсували нову акцію протесту на кордоні з Україною. Блокаду планують на пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин".
Про це повідомляє у Facebook Комітет захисту перевізників та роботодавців у сфері транспорту Польщі.
Організатори пояснили своє рішення відсутністю реакції з боку польської влади на вимоги щодо обмеження доступу українських перевізників до внутрішнього ринку.
"Розчаровані відсутністю дій з боку польського уряду, ми хочемо відновити баланс на транспортному ринку, який був порушений після скасування дозволів для українських перевізників", - заявили в комітеті.
Наразі точна дата початку протесту та його тривалість не повідомляються.
Організатори зазначили, що "інформуватимуть про подальший перебіг подій у міру розвитку ситуації".
Нагадаємо, що у 2023-му розпочалась перша хвиля блокади на українсько-польському кордоні. Тоді ж польські протестувальники вимагали повернення до практики видачі дозволів для українських вантажоперевізників.