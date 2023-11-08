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Польські перевізники повністю заблокували рух на двох КПП

08 листопада 2023, 09:49
Польські перевізники повністю заблокували рух на двох КПП
Фото: ukr-customs.com
На двох польсько-українських пунктах пропуску заблоковано рух для вантажного транспорту.

Про це заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач написав на Facebook-сторінці.

"Станом на зараз "Ягодин – Дорогуськ" – блокується виїзд з України та виїзд із Польщі. Тобто пункт пропуску заблокований повністю. "Краківець – Корчова". Виїзд з України ще можливий, заїхати в Україну – ні. "Рава-Руська – Гребенне". За останньою інформацією від наших прикордонників, перевізники заблокували і виїзд від нас. Тобто рух заблокований повністю також", - йдеться в дописі. 

На пункті пропуску Краківець виїзд з України ще можливий, тоді як заїхати в Україну – ні, написав Деркач.

"На всіх пунктах пропускають гуманітарні вантажі та пасажирських транспорт. У напрямку України учасники акції пропускають по одній або кілька машин за годину", -  додав заступник міністра.

Він також уточнив, що вчора до Польщі через Ягодин виїхали 33 вантажівки, через Краківцеь – 265, через Раву-Руську – 203.

Деркач запевнив, що українська сторона перебуває у постійній комунікації з командою Міністерства інфраструктури Польщі для вирішення ситуації.

Але Україна досі не отримала чітких вимог від польських перевізників, які заблокували три прикордонні переходи на польсько-українському кордоні.

За словами польських перевізників, головна мета - повернення системи видачі дозволів для роботи в ЄС українських перевізників, адже після початку війни росії в Україні Євросоюз пішов на безпрецедентні кроки для підтримки української економіки і на рік скасував необхідність отримання українцями цих дозволів. 

Влітку цього року ЄС продовжив дію ще на рік і тепер польські перевізники вимагають скасувати цю пільгу і повернути стару дозвільну систему.

Друга вимога - посилення правил перевезень за ЄКМТ, сертифікатом Європейської конференції міністрів транспорту.

 
ПольщаКПП

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