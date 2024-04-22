Польські перевізники завершили страйк на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ"

Пункт пропуску на Волині блокували від 9 лютого.

Польські фермери розблокували рух вантажних транспортних засобів через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ", що на кордоні у Волинській області.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.

"Рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ" відновлено", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що польська Прикордонна варти повідомила про завершення акцій протесту фермерів перед цим пунктом пропуску. Блокування припинилося о 13:00. До слова, КПП був заблокований від 9 лютого.

У Держприкордонслужбі зауважують, що оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі

Перевізників та водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень.

Як повідомлялося, 20 квітня поляки розблокували два пункти пропуску на кордоні України - "Медика-Шегині" та "Корчова-Краківець". Крім того 21 квітня було частково відновлено рух у пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне".