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Польські перевізники завершили страйк на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ"

22 квітня 2024, 15:35
Польські перевізники завершили страйк на пункті пропуску
Фото: provolyn.com
Пункт пропуску на Волині блокували від 9 лютого.

Польські фермери розблокували рух вантажних транспортних засобів через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ", що на кордоні у Волинській області.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України. 

"Рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ" відновлено", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що польська Прикордонна варти повідомила про завершення  акцій протесту фермерів перед цим пунктом пропуску. Блокування припинилося о 13:00. До слова, КПП був заблокований від 9 лютого. 

У Держприкордонслужбі зауважують, що оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі 

Перевізників та водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень.

Як повідомлялося, 20 квітня поляки розблокували два пункти пропуску на кордоні України - "Медика-Шегині" та "Корчова-Краківець". Крім того 21 квітня було частково відновлено  рух у пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне".

війна в Україніросія окупантиперевізникиблокада кордону

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