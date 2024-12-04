Польські політики хочуть прирівняти пропаганду ОУН і УПА до фашизму й комунізму

До польського Сейму було подано законопроєкт про внесення змін до Закону про Інститут національної пам’яті

Польські політики запропонували законопроєкт, який передбачає криміналізацію пропаганди ідеологій ОУН, УПА та згадок про Степана Бандеру. Відповідний проєкт закону внесли до польського Сейму.

Про це повідомив народний депутат України, ексочільник Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

Зазначається, що 3 грудня до польського Сейму було подано законопроєкт про внесення змін до Закону про Інститут національної пам’яті – комісію з переслідування злочинів проти польського народу та Кримінального кодексу.

"У Кримінальному кодексі в статті йдеться про покарання за публічну пропаганду нацизму, комунізму, фашизму чи іншого тоталітарного режиму, пропонується додати фразу: "а також ідеологія Організації Українських Націоналістів, фракції Бандери (ОУН-Б) та Української Повстанської Армії (УПА), яка призвела до геноциду на Волині та в сусідніх областях у 1943-1945 роках"", – йдеться у повідомленні.

В'ятрович зауважив, що "польські політики хочуть засудити ідеологію боротьби за незалежність України".