Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Польські посадовці могли гальмувати розслідування пошкоджень "Північних потоків" – ЗМІ

08 січня 2024, 18:37
Польські посадовці могли гальмувати розслідування пошкоджень
Фото: AP
Слідчі покладають надії на уряд Дональда Туска і розглядають можливість звернутися по допомогу.

Розслідуванню диверсій на трубопроводах "Північний потік" восени 2022 року могли перешкоджати польські чиновники.

Про це повідомляє Finanzen.net.

Європейські слідчі заявили, що польська сторона не поспішала розкривати інформацію та приховувала ключові докази про пересування підозрюваних диверсантів на польській території. Слідчі тепер сподіваються, що новий уряд Дональда Туска, який прийшов до влади у грудні 2023-го, допоможе прояснити це питання.

Слідчі раніше припускали, що атаку було здійснено з території України через Польщу. Однак відсутність співпраці з боку Варшави ускладнює визначення того, чи відбувся напад з відома колишнього польського уряду чи без нього. Деякі слідчі зараз розглядають можливість звернутися до Туска за допомогою у розслідуванні.

Польща є членом НАТО, тож будь-яка підозра, що країна може приховувати інформацію про напад на союзника, підірве довіру до альянсу, який чекає на одне з найсерйозніших випробувань з моменту свого заснування. Водночас із точки зору москви будь-яка поведінка Польщі, яка вказує на причетність до диверсії, може розглядатися як агресивний акт з боку НАТО.

Наразі жодних доказів причетності польського уряду до вибухів немає. І навіть якби до інциденту були причетні деякі польські чиновники, це могло б статися без відома політичного керівництва, вважають слідчі. Проте спроби польських чиновників завадити розслідуванню призвели до того, що слідство стало з великою підозрою ставитися до ролі й мотивів Варшави.

До речі ,через декілька днів після вступу на посаду Туск звільнив голів усіх спецслужб, зокрема, причетних до розслідування диверсій на "Північних потоках".

Північний потікрозслідуваннявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Подолати ментальний параліч. Що станеться, якщо Захід перестане грати за правилами росії? – Кір Джайлз
Політика
Подолати ментальний параліч. Що станеться, якщо Захід перестане грати за правилами росії? – Кір Джайлз
Переклад iPress – 08 січня 2024, 16:41
Українці відбивають російські атаки. Але подекуди росіянам вдається просунутися на кількасот метрів – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Українці відбивають російські атаки. Але подекуди росіянам вдається просунутися на кількасот метрів – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 08 січня 2024, 12:13
Стратегічні бомбардування в нинішній війні можуть відіграти значну роль. У позиції Конгресу щодо допомоги Україні є певні зрушення – Філліпс О'Брайен
Політика
Стратегічні бомбардування в нинішній війні можуть відіграти значну роль. У позиції Конгресу щодо допомоги Україні є певні зрушення – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 07 січня 2024, 22:36
Історія повторюється. Кілька моторошних уроків для путіна з падіння Стародавнього Риму – Фредерік Старр
Політика
Історія повторюється. Кілька моторошних уроків для путіна з падіння Стародавнього Риму – Фредерік Старр
Переклад iPress – 05 січня 2024, 15:50
Війна в Україні не зайшла в глухий кут. Торішній контрнаступ провалився, але Захід може підготувати Україну для перемоги наступного року – Джек Вотлінг
Політика
Війна в Україні не зайшла в глухий кут. Торішній контрнаступ провалився, але Захід може підготувати Україну для перемоги наступного року – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 05 січня 2024, 12:33
Захід гостро потребує більше ракет. Але чекати на них доводиться роками – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Захід гостро потребує більше ракет. Але чекати на них доводиться роками – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 січня 2024, 09:05
Захід досі не зміг перешкодити росії нарощувати виробництво ракет. Відповіді на 4 типи запитань про російські ракетні обстріли – Том Купер
Політика
Захід досі не зміг перешкодити росії нарощувати виробництво ракет. Відповіді на 4 типи запитань про російські ракетні обстріли – Том Купер
Переклад iPress – 04 січня 2024, 16:28
Резолюція 2024 року для Заходу. Слід підготуватися до катастрофи – Елізабет Бро
Технології
Резолюція 2024 року для Заходу. Слід підготуватися до катастрофи – Елізабет Бро
Переклад iPress – 04 січня 2024, 12:13
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється