Польські посадовці могли гальмувати розслідування пошкоджень "Північних потоків" – ЗМІ

Слідчі покладають надії на уряд Дональда Туска і розглядають можливість звернутися по допомогу.

Розслідуванню диверсій на трубопроводах "Північний потік" восени 2022 року могли перешкоджати польські чиновники.

Про це повідомляє Finanzen.net.

Європейські слідчі заявили, що польська сторона не поспішала розкривати інформацію та приховувала ключові докази про пересування підозрюваних диверсантів на польській території. Слідчі тепер сподіваються, що новий уряд Дональда Туска, який прийшов до влади у грудні 2023-го, допоможе прояснити це питання.

Слідчі раніше припускали, що атаку було здійснено з території України через Польщу. Однак відсутність співпраці з боку Варшави ускладнює визначення того, чи відбувся напад з відома колишнього польського уряду чи без нього. Деякі слідчі зараз розглядають можливість звернутися до Туска за допомогою у розслідуванні.

Польща є членом НАТО, тож будь-яка підозра, що країна може приховувати інформацію про напад на союзника, підірве довіру до альянсу, який чекає на одне з найсерйозніших випробувань з моменту свого заснування. Водночас із точки зору москви будь-яка поведінка Польщі, яка вказує на причетність до диверсії, може розглядатися як агресивний акт з боку НАТО.

Наразі жодних доказів причетності польського уряду до вибухів немає. І навіть якби до інциденту були причетні деякі польські чиновники, це могло б статися без відома політичного керівництва, вважають слідчі. Проте спроби польських чиновників завадити розслідуванню призвели до того, що слідство стало з великою підозрою ставитися до ролі й мотивів Варшави.

До речі ,через декілька днів після вступу на посаду Туск звільнив голів усіх спецслужб, зокрема, причетних до розслідування диверсій на "Північних потоках".