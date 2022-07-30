Польські праві виграють вибори, але можуть втратити більшість – опитування

Польська "Об’єднана правиця" перемагає на парламентських виборах, але шансів на самостійний уряд не має.

Про це свідчать дані опитування IBRiS для Onet.

Згідно з опитуваннями, проведеним 26 липня, PiS і Solidarna Polska разом можуть розраховувати на 34,9 відсотка. Це трохи більше, ніж в опитуванні минулого тижня, проведеному Pollster Research Institute на замовлення Super Express, де 33,8% заявили, що проголосують за правлячу партію.

Друге місце посіла Громадянська коаліція з підтримкою 26,5%. Минулотижневе опитування для Super Express показало їй трохи кращий результат - 27,33 відсотка.

Третє місце зайняла Polska 2050 Шимона Головні, за яку хочуть проголосувати 11,6 відсотка респондентів. До Сейму також увійшли б: ліві (9,5%), Конфедерація (5,6%) і Польська народна партія - Польська коаліція (5,1%).

"43,1 відсотка респондентів заявили, що "однозначно" підуть на вибори, 13,3 відсотка - "скоріше за все" підуть", - перераховує Onet.

Опитування проводилось 26 липня телефонним методом та стандартизованим комп’ютерним анкетуванням. Опитування проводилося на вибірці 1100 осіб.