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ПОЛІТИКА

Польські протестувальники блокують кордон з Німеччиною

26 лютого 2024, 13:15
Польські протестувальники блокують кордон з Німеччиною
Фото: з вільних джерел
Блокада розпочалася вчора о 13:00.

Протести польських фермерів поширилися і на кордон з Німеччиною. Страйкарі перекрили автомагістраль А2 у Свєцько (поблизу Слубіць), що переходить у німецьку А12 у Франкфурті-на-Одері — це маршрут важливий для міжнародних перевезень. Протест заблокує рух для близько 17 тисяч вантажівок, які щодня перетинають польсько-німецький кордон.

Про це повідомляє Polsat News.

Блокада розпочалася вчора о 13:00, протестувальники унеможливили рух в обох напрямках на автомагістралі А2, повідомило AFP з посиланням на старшу сержантку Єву Мурмило з прикордонного пункту у Слубіцях.

Спершу фермери оголосили, що блокада триватиме до 20 березня. Після переговорів з місцевою владою, компаніями та перевізниками вирішили провести добовий попереджувальний страйк — до 13:00 сьогодні.

Німців попередили про страйки і закликають оминати цей шлях. Вантажівкам також радять не користуватися міським мостом між Франкфуртом і Слубіце. Там німецькі торговці та перевізники з 22:00 оголосили про акцію протесту до опівдня сьогодні.

Гвідо Ноак з Торгово-промислової палати східного Бранденбурга сказав німецькому радіо RBB, що побоюється масштабного «транспортного хаосу», який може дійти до околиць Берліну. Чиновник каже, що чимало водіїв нехтують міжміськими об’їзними шляхами, а все ж намагаються проїхати міським мостом чи заблокованою дорогою.

Від листопада 2023 року поляки періодично блокують пункти пропуску на кордоні з Україною. Польські перевізники, а потім і фермери з різною тривалістю перешкоджають руху вантажівок, вимагаючи від своєї влади та Євросоюзу поліпшення умов праці та преференцій. Вони просять про заборону імпорту сільськогосподарської продукції з України, яка нібито не відповідає нормам ЄС, повернення дозвільної системи для українських перевізників, дотацій на добрива, компенсацій акцизу на пальне, виплат субсидій та мають інші вимоги, які не стосуються України.

Польщаблокада

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