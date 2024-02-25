Польські протестувальники знову блокують пункт пропуску на кордоні з Україною

Йдеться про пункт пропуску "Устилуг – Зосин".

Сьогодні, 25 лютого, польські протестувальники відновили блокаду на пункті пропуску "Устилуг – Зосин".



Про це повідомляє речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

За його словами, впродовж минулої доби спостерігалося пожвавлення руху саме для вантажних авто вагою менш за 7, 5 тонн на цьому пункті пропуску.



Але станом на ранок сьогодні, 25 лютого, польські протестувальники знову блокували шість пропускних пунктів на кордоні з Україною: "Медика-Шегині", "Корчова-Краківець", "Гребенне-Рава-Руська", "Долгобичув-Угринів", "Дорогуськ-Ягодин" та "Зосин-Устилуг".

У черзі на в'їзд в Україну перебуває 2 400 вантажівок, найбільші черги перед пунктами пропуску у Краківці, Раві-Руській та Ягодині.