Польські протестувальники зупиняють на кордоні пасажирські автобуси

Зупиняють автобуси, які прямують як до Польщі, так і з Польщі, а пасажирів затримують без будь-яких пояснень.

Польські протестувальники спільно із поліцією почали зупиняти та затримувати автобуси із пасажирами на кордоні між Україною та Польщею.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков в Х.

Він зазначив, що зупиняють автобуси, які прямують як до Польщі, так і з Польщі, а пасажирів затримують без будь-яких пояснень.

"Наголошуємо, що ці дії є неприпустимими по відношенню до громадян України. Під час війни в Україні пасажирами таких автобусів є жінки з малолітніми дітьми, соціально незахищені верстви населення, військовослужбовці, які повертаються або їдуть на навчання, та транзитні люди. Спроба зробити їх заручниками протесту виглядає недоречною для цивілізованого світу", - підкреслив міністр.

У своєму дописі Кубраков відмітив польське Бюро національної безпеки та її голову Яцека Сівера, голову Міністерства внутрішніх справ країни Марціна Кервінського та поліцію Польщі. Жоден із згаданих польських представників чи відомств на разі не відреагували.

У понеділок, 11 березня, польські фермери в знак протесту знову заблокували низку доріг національного та регіонального значення у Польщі. Також вони заблокували для вантажного транспорту рух на пунктах пропуску на кордоні України та Польщі.