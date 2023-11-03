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Польські прикордонники затримали українця, який перевозив нелегалів

03 листопада 2023, 17:09
Польські прикордонники затримали українця, який перевозив нелегалів
Фото: delfi.lv
Також прикордонники затримали двох громадян Грузії.

Польські прикордонники затримали поблизу кордону з білоруссю українця, який допомагав нелегальним мігрантам перетнути польсько-білоруський кордон.

Про це повідомили прикордонники Польщі в X (twitter).

"2 листопада до Польщі намагалися нелегально потрапити 44 іноземці, зокрема громадяни Ємену, Сирії, Еритреї. За допомогу затримано двох громадян Грузії і громадянина України, який перевозив двох іранців", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 31 жовтня співробітники Прикордонної служби Польщі Любуському воєводстві, що на південному заході, затримали громадянина України, який займався незаконним переправленням мігрантів і погрожував прикордонникам ножем.

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