Польські прикордонники затримали українця, який перевозив нелегалів

Також прикордонники затримали двох громадян Грузії.

Польські прикордонники затримали поблизу кордону з білоруссю українця, який допомагав нелегальним мігрантам перетнути польсько-білоруський кордон.



Про це повідомили прикордонники Польщі в X (twitter).

"2 листопада до Польщі намагалися нелегально потрапити 44 іноземці, зокрема громадяни Ємену, Сирії, Еритреї. За допомогу затримано двох громадян Грузії і громадянина України, який перевозив двох іранців", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 31 жовтня співробітники Прикордонної служби Польщі Любуському воєводстві, що на південному заході, затримали громадянина України, який займався незаконним переправленням мігрантів і погрожував прикордонникам ножем.