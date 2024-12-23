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ПОЛІТИКА

Польські військові переймають у ЗСУ досвід застосування дронів і сучасних боєприпасів – ЗМІ

23 грудня 2024, 16:39
Польські військові переймають у ЗСУ досвід застосування дронів і сучасних боєприпасів – ЗМІ
У Польщі вважають, що традиційні уявлення про достатні запаси боєприпасів застаріли.

Польські військові навчаються у Збройних сил України у галузі інженерних робіт, використанні дронів і систем РЕБ. А польська артилерія працює над адаптацією таблиць стрільби для західних боєприпасів.

Про це повідомляє Defence24.

Очільник відділення військової техніки та розвитку Головного управління ракетних і артилерійських військ Польщі полковник Войцех Далка зазначив, що війна в Україні продемонструвала необхідність прискорення модернізації та оптимізації артилерійських систем.

За його словами, артилерійські підрозділи Польщі продовжують розвивати дивізійні комплекти Regina з гаубицями Krab і батальйонні ланки Rak, які володіють автономністю та інтегрованим управлінням. Далка зазначив, що ці системи потребують додаткових елементів, таких як машини технічної підтримки. Зокрема, війна в Україні підтвердила правильність обраного напрямку розвитку ствольної артилерії.

У Польщі вважають, що традиційні уявлення про достатні запаси боєприпасів застаріли. Адже навіть мільйони снарядів на рік може бути недостатньо для сучасних конфліктів. Це зумовлює необхідність у розширенні логістичної інфраструктури, включно зі зберіганням, транспортуванням і централізованим управлінням боєприпасами.

Також у Польщі хочуть перейняти досвід українських військових у галузі інженерних робіт, оскільки створення укриттів та складів набули нового значення.

ПольщавійнадрониЗСУ

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