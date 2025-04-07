Польські винищувачі F-16 розпочали патрулювання в Литві

Передача повноважень відбулася 31 березня на церемонії, що відзначила участь представників НАТО

Чотири польські винищувачі F-16 прибули на авіабазу Шяуляй у Литві, прийнявши на себе місію повітряного контролю НАТО від французького та італійського загонів. Вони виконуватимуть місію разом із ВПС Румунії до липня 2025 року.

Про це повідомляє Defence Industry.

Польща відіграє давню роль у заходах з контролю за повітрям у Балтії (BAP), оскільки вперше взяла участь у місії у 2006 році. Це розгортання посилює постійне зобов’язання НАТО щодо безпеки повітряного простору над Балтійським регіоном.

Церемонія передачі відбулася 31 березня 2025 року в Шяуляї, на якій були присутні високопосадовці НАТО, включно з генерал-лейтенантом Торстеном Пошваттою, командувачем Об’єднаного центру повітряних операцій Уедем.

"Повітряна поліція демонструє єдність і рішучість НАТО в захисті повітряного простору Альянсу", – сказав він.