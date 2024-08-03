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Польського генерала достроково звільнили із штаб-квартири НАТО

03 серпня 2024, 17:18
Польського генерала достроково звільнили із штаб-квартири НАТО
Фото: PAP/Bartłomiej Wójtowicz
Імовірно, причиною стали його расизм та гомофобія.
Польського генерала Артура Якубчика достроково звільнили із штаб-квартири НАТО.
 
Про це пише "Rzeczpospolita" та Міноборони Польщі. 
 
Як йдеться у матеріалі, у структурах НАТО працювали вісім польських генералів, серед них і Артур Якубчик. Однак термін його повноважень скорочують на прохання інших країн.
 
За даними видання, причиною звільнення генерала нібито стали "порушення в конкурсі на посаду начальника відділу розвідувальної політики в Об'єднаному департаменті розвідки і безпеки штаб-квартири НАТО".
 
"Якубчик був у конкурсній комісії і мав віддати перевагу одному з кандидатів, який походить із Польщі", – повідомляє "Rz" і додає, що його "поведінка була описана як гомофобна та расистська".
 
У польському міноборони прокоментували звільнення генерала.
 
"Інформую, що на прохання союзників триває процедура звільнення бригадного генерала А. Якубчика з Міжнародного військового штабу в штаб-квартирі НАТО. На жаль, це ще одне катастрофічне кадрове рішення наших попередників", – написав Януш Сеймей, речник Міністерства національної оборони.
 
Раніше Якубчик служив заступником командира 18-ї механізованої дивізії, командиром якої з 2018 по 2022 рік був генерал Ярослав Громадзінський.
НАТОзвільненнягенералвійна в Україніросія окупанти

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