Польський гросмейстер Дуда не потиснув руку супернику-росіянину на Чемпіонаті світу

Денис Хісматуллін є затятим прихильником путіна і неодноразово відвідував російських окупантів на фронті.

Польський гросмейстер Дуда відмовився вітати росіянина Дениса Хісматулліна традиційним рукостисканням на Чемпіонаті світу з шахів в Узбекистані.

Про це розповів чеський журналіст Андреас Пападопулос. Він опублікував відповідний епізод відео.

Хісматуллін є затятим прихильником путіна і неодноразово відвідував російських окупантів на фронті і в лікарнях та періодично надавав їм допомогу.

Міжнародна федерація шахів (FIDE), президентом якої є росіянин Аркадій Дворкович, продовжила можливість представникам росії та білорусі виступати під нейтральним прапором до січня 2025 року. Таким чином, Хісматулліну дозволили взяти участь у змаганнях.

росіянин міг повідомити суддям про порушення регламенту, втім не зробив цього. Партія в підсумку завершилася внічию.