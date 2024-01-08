Польський комісар негативно відгукується про зростаючий агроімпорт з України

Польський комісар також закликає до кількісних обмежень на цукор і м'ясо птиці, імпорт яких, на його думку, стрімко зростає і загрожує дестабілізувати ринок ЄС.

Єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський застеріг перед новою кризою, яку може спровокувати надмірний агроімпорт з України в ЄС.

З текстом листа президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та віцепрезиденту ЄК з питань торгівлі Валдісу Домбровскісу ознайомилася радіостанція RMF FM.

Документ є позицією польського комісара щодо проєкту нового регламенту ЄК про продовження режиму вільної торгівлі з Україною.

Як неофіційно стало відомо RMF FM, Януш Войцеховський не підтримає регламент, якщо його пропозиції не будуть враховані. Внутрішні консультації ЄК з цього питання закінчуються завтра.

Януш Войцеховський пропонує, щоб новий регламент містив захисні положення, подібні до тих, які ЄК вже одного разу застосовувала до імпорту українського ріпаку, кукурудзи, соняшнику та пшениці.

Польський комісар також закликає до кількісних обмежень на цукор і м'ясо птиці, імпорт яких, на його думку, стрімко зростає і загрожує дестабілізувати ринок ЄС.

"Продовження торговельних привілеїв для України, передбачених регламентом ЄС, термін дії якого закінчується цього року, без захисних положень та кількісних обмежень загрожує новою кризою надлишку імпортованої сільськогосподарської продукції з України" – йдеться у листі Януша Войцеховського.

Єврокомісар пише, що ЄС "повинен переосмислити концепцію своєї допомоги, яка передбачає необмежену відкритість". Він покладає відповідальність за нинішній стан справ на росію, яка блокує Чорне море і витісняє Україну з її традиційних ринків в Азії та Африці.

Комісар повторює свою пропозицію підтримати український транзит до морських портів ЄС, звідки українське зерно буде транспортуватися на африканські та азійські ринки.