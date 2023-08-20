Польський кордон із білорусі за добу штурмували понад 120 нелегалів

Серед них були громадяни Ефіопії, Сомалі та Індії.

Режим лукашенка активізував гібриду війну проти польщі з використанням нелегальних мігрантів. 19 серпня польський кордон із території білорусі намагалися незаконно перетнути 124 нелегали з країн Африки та Азії.



Про це повідомляє Польське радіо з посиланням на Прикордонну службу Польщі.

Зазначається, що серед нелегалів були громадяни Ефіопії, Сомалі та Індії.

На ділянці кордону, що охороняється у Біловєжі, 14 мігрантів перетнули прикордонні річки. Були затримані п'ять громадян Камеруну, які перетнули Лісову Правду, та суданця, який перетнув річку Пшевлоку. Решта вісім мігрантів повернулися до білорусі.