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Польський кордон із білорусі за добу штурмували понад 120 нелегалів

20 серпня 2023, 19:27
Польський кордон із білорусі за добу штурмували понад 120 нелегалів
Фото: ДПСУ
Серед них були громадяни Ефіопії, Сомалі та Індії.

Режим лукашенка активізував гібриду війну проти польщі з використанням нелегальних мігрантів. 19 серпня польський кордон із території білорусі намагалися незаконно перетнути 124 нелегали з країн Африки та Азії.

Про це повідомляє Польське радіо з посиланням на Прикордонну службу Польщі.

Зазначається, що серед нелегалів були громадяни Ефіопії, Сомалі та Індії.

На ділянці кордону, що охороняється у Біловєжі, 14 мігрантів перетнули прикордонні річки. Були затримані п'ять громадян Камеруну, які перетнули Лісову Правду, та суданця, який перетнув річку Пшевлоку. Решта вісім мігрантів повернулися до білорусі.

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