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ПОЛІТИКА

Польський міністр оборони заявив про можливе завершення формату "Рамштайн"

08 січня 2025, 14:58
Польський міністр оборони заявив про можливе завершення формату
"Це може бути остання зустріч такого типу, оскільки нова адміністрація США, ймовірно, запропонує іншу форму цієї діяльності".

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш розповів про свої плани участі у зустрічі Контактної групи з питань оборони України, зазначивши, що це може бути остання зустріч такого формату.

Про це міністр сказав на пресконференції, цитати його виступу наводить видання 300 Polityka.

Зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться у четвер, і його особливість, за словами польського міністра, полягає у тому, що він є ширшим за НАТО.

"Творцем цього є Ллойд Остін, досі чинний міністр оборони США. Я хочу подякувати йому насамперед за безкомпромісну підтримку Польщі, за присутність американських військ у Польщі, за підтримку України, за спільні ініціативи", – сказав Владислав Косіняк-Камиш.

"Це може бути остання зустріч такого типу, оскільки нова адміністрація США, ймовірно, запропонує іншу форму цієї діяльності. Я вважаю, що НАТО має взяти на себе більший тягар, як він взяв на себе більший тягар зараз, з цього року, в діяльності, пов'язаній із захистом аеропорту в Ясьонці", – продовжив він.

Він зазначив, що Польща очолює коаліцію бронетанкових сил разом з Німеччиною та Італією, тому на зустрічі він планує представити ті досягнення, які вже є за плечима протягом трьох років війни в Україні, скільки допомоги було надано.

Міністр оборони США Ллойд Остін вирушив до Німеччини на авіабазу "Рамштайн"
СШАПольщаРамштайн

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