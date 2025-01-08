Польський міністр оборони заявив про можливе завершення формату "Рамштайн"

"Це може бути остання зустріч такого типу, оскільки нова адміністрація США, ймовірно, запропонує іншу форму цієї діяльності".

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш розповів про свої плани участі у зустрічі Контактної групи з питань оборони України, зазначивши, що це може бути остання зустріч такого формату.

Про це міністр сказав на пресконференції, цитати його виступу наводить видання 300 Polityka.

Зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться у четвер, і його особливість, за словами польського міністра, полягає у тому, що він є ширшим за НАТО.

"Творцем цього є Ллойд Остін, досі чинний міністр оборони США. Я хочу подякувати йому насамперед за безкомпромісну підтримку Польщі, за присутність американських військ у Польщі, за підтримку України, за спільні ініціативи", – сказав Владислав Косіняк-Камиш.

"Це може бути остання зустріч такого типу, оскільки нова адміністрація США, ймовірно, запропонує іншу форму цієї діяльності. Я вважаю, що НАТО має взяти на себе більший тягар, як він взяв на себе більший тягар зараз, з цього року, в діяльності, пов'язаній із захистом аеропорту в Ясьонці", – продовжив він.

Він зазначив, що Польща очолює коаліцію бронетанкових сил разом з Німеччиною та Італією, тому на зустрічі він планує представити ті досягнення, які вже є за плечима протягом трьох років війни в Україні, скільки допомоги було надано.