Польський міністр оборони заявив про можливе завершення формату "Рамштайн"
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш розповів про свої плани участі у зустрічі Контактної групи з питань оборони України, зазначивши, що це може бути остання зустріч такого формату.
Про це міністр сказав на пресконференції, цитати його виступу наводить видання 300 Polityka.
Зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться у четвер, і його особливість, за словами польського міністра, полягає у тому, що він є ширшим за НАТО.
"Творцем цього є Ллойд Остін, досі чинний міністр оборони США. Я хочу подякувати йому насамперед за безкомпромісну підтримку Польщі, за присутність американських військ у Польщі, за підтримку України, за спільні ініціативи", – сказав Владислав Косіняк-Камиш.
"Це може бути остання зустріч такого типу, оскільки нова адміністрація США, ймовірно, запропонує іншу форму цієї діяльності. Я вважаю, що НАТО має взяти на себе більший тягар, як він взяв на себе більший тягар зараз, з цього року, в діяльності, пов'язаній із захистом аеропорту в Ясьонці", – продовжив він.
Він зазначив, що Польща очолює коаліцію бронетанкових сил разом з Німеччиною та Італією, тому на зустрічі він планує представити ті досягнення, які вже є за плечима протягом трьох років війни в Україні, скільки допомоги було надано.Міністр оборони США Ллойд Остін вирушив до Німеччини на авіабазу "Рамштайн"