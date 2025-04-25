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ПОЛІТИКА

Польський міністр радить росії здати Владивосток Китаю

25 квітня 2025, 16:57
Польський міністр радить росії здати Владивосток Китаю
Фото: polradio.pl
Глава МЗС Польщі додав, що рф вже стала васалом Китаю.

російська влада повинна віддати Владивосток Китаю, адже вплив Пекіна на цей регіон останнім часом серйозно зріс.

Про це сказав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв’ю Gazeta Wyborcza.

"Це моя хороша порада росії. На четвертому році війни проти України Далекий Схід росії залишається без військ. Якби я був російським націоналістом, я б хвилювався, що Путін відкрив країну для китайського впливу як у військовому, так і в економічному плані, особливо навколо Владивостока. Жоден попередній російський лідер не допускав цього", - пояснив ситуацію польський міністр.

Сікорський зауважив, що з моменту заснування порту Владивосток у 1860 році рф ніколи не надавала Китаю право на його використання, аж до 2024 року, коли це зробив путін. Глава МЗС Польщі додав, що рф вже стала васалом Китаю.

"Ми маємо справу з так званим партнерством, в якому Китай надає росії протокольні сатисфакції, але натомість захоплює ринок і ставить її в залежність від себе. Це не є успіхом для росії, і я не знаю, чи це було варте тих кількох міст на Донбасі та життів стількох тисяч людей", - поділився думкою Сікорський.

Міністр нагадав слова політолога Збігнєва Бжезінського про те, що  стратегічним вибором рф є або бути союзником Заходу або васалом Китаю.

"путін свій вибір зробив. Він гарний для нього, але поганий для його країни",- констатував Сікорський.

ПольщаКитайРадослав Сікорськийросія окупанти

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