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ПОЛІТИКА

Польський оборонний аналітик: все вказує на вступ білорусі у війну

16 січня 2023, 14:01
Польський оборонний аналітик: все вказує на вступ білорусі у війну
Фото: EPA/UPG
Наразі в країні дислоковано від 10 000 до 15 000 російських військових, які регулярно тренуються разом із білоруськими силами

Польський незалежний оборонний аналітик Конрад Музика розказав, що "все вказує на те, що білорусь приєднається до війни в майбутньому", пише Sky News.

Конрад Музика назвав білоруські війська «дещо загадковими», але додав, що регулярні війська тренувалися практично без зупинки з квітня і нещодавно оновили дані щодо своїх резервів.

Польський оборонний аналітик сказав: "Інтенсивність і масштаби військової діяльності, яку здійснюють білоруси, були найвищими з часів закінчення холодної війни".

 "Ми ніколи не бачили, щоб білоруські війська так інтенсивно тренувалися. З кінця квітня вони, по суті, відпрацьовували всі військові можливості, які були б потрібні білорусі для вступу у війну. Також перевірили мобілізаційну спроможність, нещодавно повідомили, що завершили оновлення даних по всіх білоруських резервістах", - повідомив Музика.

"Це означає, що резервна система зараз готова до мобілізації. Зараз нам потрібно політичне рішення розпочати мобілізацію та розпочати війну. Чи станеться це чи ні, ми не знаємо, тому що ми не маємо уявлення про те, що думає [президент білорусі] Лукашенко. Але все вказує на те, що білорусь колись у майбутньому приєднається до війни", - додав аналітик.

Він пояснив, що наразі в країні дислоковано від 10 000 до 15 000 російських військових, які регулярно тренуються разом із білоруськими силами.

Однак він продовжив припущення, що будь-яка потенційна участь навряд чи буде неминучою, додавши: «Поки що ця діяльність обмежена полігонами, і ми не бачили жодних ознак того, що сили, чи то російські, чи то білоруські, дійсно переміщуються до кордону регіонів з Україною».

 


РосіяПольщавійнаБілорусьУкраїнаАналітика

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