Польський президент Дуда прибув до Києва (оновлено)

Це його прощальний візит.

Президент Польщі Анджей Дуда у День Конституції України, 28 червня, приїхав до Києва.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в X (Twitter).

Глава МЗС зустрів Дуду на Центральному залізничному вокзалі у Києві зранку 28 червня.

"Президент Дуда стояв поруч з Україною у найважчі часи повномасштабної російської агресії. Ми вдячні йому та всім полякам, які продемонстрували справжню солідарність з Україною", - зазначив Сибіга.

Анджей Дуда приїхав до України у символічну дату - День Конституції. Він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

Варто зазначити, що це найімовірніше прощальний візит Анджея Дуди до України. У серпні він покине пост президента Польщі.

На початку червня Дуда повідомив українському президенту Володимиру Зеленському, що відвідає Україну до завершення свого президентського терміну.

Оновлено

Президент України Володимир Зеленський нагородив чинного президента Польщі Анджея Дуду орденом Свободи — це найвища нагорода, яку в Україні може отримати іноземець.

Дуда отримав нагороду за заслуги в зміцненні українсько-польського міжнародного співробітництва, підтримку державного суверенітету й територіальної цілісності України.