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ПОЛІТИКА

Польський прикордонний літак був перехоплений російським винищувачем Су-35 – ЗМІ

07 травня 2023, 09:31
Польський прикордонний літак був перехоплений російським винищувачем Су-35 – ЗМІ
Фото: corriere.it
Екіпаж з Польщі – як повідомили румуни – поводився спокійно і професійно в ситуації, яку безвідповідально створив російський пілот.

Польський прикордонний літак L410 Turbolet під час здійснення польоту над Чорним морем неподалік повітряного простору Румунії був перехоплений російським винищувачем Су-35.

Про це повідомляє RMF FM.

"Агресивні та небезпечні маневри, що неодноразово здійснюють винищувачі російської федерації поблизу польських літаків, створювали високий рівень турбулентності та створювали серйозні труднощі в управлінні польськими літаками", – поваідомило Міністерство національної оборони Румунії.

Після цього два бойові літаки румунських ВПС і два літаки ВПС Іспанії, призначені для виконання завдань повітряної поліції, отримали попередження від Об'єднаного центру повітряних операцій НАТО в іспанській Торрехоні про небезпечну ситуацію і були готові за потреби втрутитися, але обійшлося.

Екіпаж з Польщі – як повідомили румуни – поводився спокійно і професійно в ситуації, яку безвідповідально створив російський пілот. Поляки вивели літак після початкової втрати висоти, спричиненої маневрами Су-35, і благополучно приземлилися в аеропорту імені Михаіла Когелнічану близько 13:50. В результаті інциденту ніхто з членів екіпажу польського літака не постраждав.

"Румунська влада перебуває в контакті з Frontex та польською владою для з'ясування всіх обставин інциденту. Агресивна поведінка військового літака, що належить російській федерації, по відношенню до неозброєного літака, який виконує місію Frontex з моніторингу міграційних ризиків в басейні Чорного моря, є абсолютно неприйнятною. Цей інцидент є ще одним доказом провокаційної поведінки російської федерації в Чорному морі", – повідомляє Міністерство оборони Румунії у своєму комюніке.

Польський літак L410 UVP-E20 перебуває в Румунії з 19 квітня по 17 травня 2023 року в рамках багатоцільової морської операції "Західне Чорне море – 2023", яку координує Європейське агентство прикордонної та берегової охорони.

"Західне Чорне море 2023" – це спільна операція, яку очолює Румунія і координує Frontex. Польща, Іспанія та Швеція також беруть участь в операції разом з двома агентствами Європейського Союзу. Запланована до середини грудня цього року, операція спрямована на запобігання нелегальній міграції, незаконному вилову риби, забрудненню моря і боротьбу з іншими видами транскордонної злочинності в Чорноморському регіоні. Операція "Західне Чорне море" проводиться щорічно з 2019 року.

ПольщаРФлітаки

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