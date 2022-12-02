Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Польський Сейм не зміг визнати росію спонсором тероризму

02 грудня 2022, 14:10
Польський Сейм не зміг визнати росію спонсором тероризму
Фото: reuters.com
Під час дебатів до проекту резолюції по росії, була подана поправка від одної з партій, яка і викликала заперечення опозиції

Польські народні обранці провалили голосування за визнання росії державою-спонсором тероризму. Під час дебатів до проекту резолюції по росії, була подана поправка від одної з партій, яка і викликала заперечення опозиції, пише Pap.

"російська федерація несе пряму відповідальність за збиття літака Малайзійських авіаліній (рейс MH17) у липні 2014 року, коли загинули 298 пасажирів та членів екіпажу, а також за катастрофу літака ВПС Польщі (рейс 101) у Смоленську (росія) у квітні 2010 року, в якій загинули 96 осіб, що перебували на борту, в тому числі президент Польщі Лех Качинський, польські урядовці, високопоставлені польські військові та військові командири країн-членів НАТО, а також члени польського парламенту", - вказано у поправці.

Опозиція попросила перерву перед голосуванням за резолюцію у зв'язку із внесенням поправки. Заступник доповідача комітету  закордонних справ Павел Коваль заявив, що поправка "руйнує компроміс", досягнутий у комітеті.

Тож було проведено голосування за поправку до постанови. Голосувало 226 депутатів,  з них за - 225, проти - 0, утримався один. Опозиція не брала участі в голосуванні, тому кворуму не було.

Опозиційні депутати вимагали поставити на голосування ухвалену в комітеті резолюцію, з опозиційних трибун лунали вигуки: "російська агентура!".

Спікер Сейму підсумувала, що це "один великий скандал", і наказала перейти до наступних голосувань.

"Ми не можемо голосувати за резолюцію, тому що ви витягли картки, рішення немає", - оголосила спікер Сейму Ельжбета Вітек.

Щодо того, коли польські депутати повернуться до повторного голосування наразі не відомо.


РосіяПольщатерористрезолюціясейм

Останні матеріали

5 нових маловідомих способів використання штучного інтелекту
Технології
5 нових маловідомих способів використання штучного інтелекту
02 грудня 2022, 12:25
Із зашморгом на шиї. Як працюють санкції проти росії
Бізнес & Фінанси
Із зашморгом на шиї. Як працюють санкції проти росії
Олесь Євтєєв – 02 грудня 2022, 11:52
Попередні уроки ведення бойових дій під час вторгнення росії в Україну. Аналіз Королівського інституту об’єднаних служб RUSI
Cуспільство
Попередні уроки ведення бойових дій під час вторгнення росії в Україну. Аналіз Королівського інституту об’єднаних служб RUSI
Переклад iPress – 02 грудня 2022, 09:52
Загроза від осі Китай-росія поглиблюється. Захід не готовий протистояти – Челс Міхта
Політика
Загроза від осі Китай-росія поглиблюється. Захід не готовий протистояти – Челс Міхта
Переклад iPress – 01 грудня 2022, 12:17
Війна росії в Україні переміщує Чорне море з периферії у центр уваги НАТО – The Wall Street Journal
Політика
Війна росії в Україні переміщує Чорне море з периферії у центр уваги НАТО – The Wall Street Journal
Переклад iPress – 01 грудня 2022, 09:29
Україна має шанс на полі бою у 2023 році. Але досі незрозуміло, як розгортатиметься війна – прогноз The Economist
Політика
Україна має шанс на полі бою у 2023 році. Але досі незрозуміло, як розгортатиметься війна – прогноз The Economist
Переклад iPress – 30 листопада 2022, 13:08
Перший у світі флот морських дронів.
Cуспільство
Перший у світі флот морських дронів. "PEACE Дец" з компанією та 500 аеродронів від Люка Скайвокера
Наталія Дегтяренко – 30 листопада 2022, 11:22
Треба краще розуміти суровікіна. Як не допустити успіху російських військ – аналізує генерал Мік Раян
Технології
Треба краще розуміти суровікіна. Як не допустити успіху російських військ – аналізує генерал Мік Раян
Переклад iPress – 30 листопада 2022, 08:42
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється