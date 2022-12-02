Польський Сейм не зміг визнати росію спонсором тероризму

Під час дебатів до проекту резолюції по росії, була подана поправка від одної з партій, яка і викликала заперечення опозиції

Польські народні обранці провалили голосування за визнання росії державою-спонсором тероризму. Під час дебатів до проекту резолюції по росії, була подана поправка від одної з партій, яка і викликала заперечення опозиції, пише Pap.

"російська федерація несе пряму відповідальність за збиття літака Малайзійських авіаліній (рейс MH17) у липні 2014 року, коли загинули 298 пасажирів та членів екіпажу, а також за катастрофу літака ВПС Польщі (рейс 101) у Смоленську (росія) у квітні 2010 року, в якій загинули 96 осіб, що перебували на борту, в тому числі президент Польщі Лех Качинський, польські урядовці, високопоставлені польські військові та військові командири країн-членів НАТО, а також члени польського парламенту", - вказано у поправці.

Опозиція попросила перерву перед голосуванням за резолюцію у зв'язку із внесенням поправки. Заступник доповідача комітету закордонних справ Павел Коваль заявив, що поправка "руйнує компроміс", досягнутий у комітеті.

Тож було проведено голосування за поправку до постанови. Голосувало 226 депутатів, з них за - 225, проти - 0, утримався один. Опозиція не брала участі в голосуванні, тому кворуму не було.

Опозиційні депутати вимагали поставити на голосування ухвалену в комітеті резолюцію, з опозиційних трибун лунали вигуки: "російська агентура!".

Спікер Сейму підсумувала, що це "один великий скандал", і наказала перейти до наступних голосувань.

"Ми не можемо голосувати за резолюцію, тому що ви витягли картки, рішення немає", - оголосила спікер Сейму Ельжбета Вітек.

Щодо того, коли польські депутати повернуться до повторного голосування наразі не відомо.