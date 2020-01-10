Польський спортивний бренд виходить на ринок України

Польська компанія OTCF і компанія "Епіцентр" уклали угоду про розвиток в Україні мережі магазинів 4F.

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на пресслужбу "Епіцентру".

Повідомляється, що бренд 4F спеціалізується на створенні високоякісного спортивного одягу та аксесуарів для заняття активними видами спорту, фітнесом в сегменті "медіум". Також 4F розвиває лінійку товарів для туризму й повсякденного використання.

Бренду належать 174 монобрендових магазини в Польщі, його продукція представлена в 500 мультибрендових магазинах в 30 країнах світу.

До недавнього часу бренд 4F на вітчизняному ринку був представлений лише окремими товарами у великих мультибрендових магазинах спортивного одягу. З серпня цього року бренд почав виходити на ринок України, відкривши в ТРЦ Retroville в Києві перший монобрендовий магазин.

Зазначається, що з 2008 року 4F одягає олімпійців і паралімпійців Польщі на всіх Олімпіадах. Також бренд 4F є партнером олімпійських комітетів ще 7 країн: Хорватії, Греції, Латвії, Литви, Північної Македонії, Сербії та Словаччини.

Читайте також: Український бренд випустив колекцію шуб із коноплі