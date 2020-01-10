Польський спортивний бренд виходить на ринок України
Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на пресслужбу "Епіцентру".
Повідомляється, що бренд 4F спеціалізується на створенні високоякісного спортивного одягу та аксесуарів для заняття активними видами спорту, фітнесом в сегменті "медіум". Також 4F розвиває лінійку товарів для туризму й повсякденного використання.
Бренду належать 174 монобрендових магазини в Польщі, його продукція представлена в 500 мультибрендових магазинах в 30 країнах світу.
До недавнього часу бренд 4F на вітчизняному ринку був представлений лише окремими товарами у великих мультибрендових магазинах спортивного одягу. З серпня цього року бренд почав виходити на ринок України, відкривши в ТРЦ Retroville в Києві перший монобрендовий магазин.
Зазначається, що з 2008 року 4F одягає олімпійців і паралімпійців Польщі на всіх Олімпіадах. Також бренд 4F є партнером олімпійських комітетів ще 7 країн: Хорватії, Греції, Латвії, Литви, Північної Македонії, Сербії та Словаччини.
Читайте також: Український бренд випустив колекцію шуб із коноплі
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Україна планує отримати близько $2 мільярдів за транзит газу з РФ — Коболєв
- ВІДЕО Новий лот: Мін'юст виставить на продаж Львівську виправну колонію №48
- ВІДЕО Зеленський про Харків: Наше завдання – зробити регіон українською Кремнієвою долиною
- Все про IT-бізнес, заробіток та інвестиції
- Діджиталізація дозвільних документів - що очікувати і як це вплине на ринок нерухомості