Польський суд постановив ліквідувати "зони вільні від ЛГБТ"
У 2019 році низка місцевих органів влади в Польщі ухвалили резолюцію, у якій оголосили муніципалітети вільними від "ЛГБТ ідеології".
Так звані "вільні зони" намагаються заборонити те, що на їхню думку є пропагандою гомосексуалізму та іншу сексуальну ідентичність. Особливо за цим стежать у школах.
Через це Польща має конфлікт з Європейською комісією, яка заявила, що зони можуть порушувати законодавство ЄС щодо недискримінації за ознакою сексуальної орієнтації.
Відбулось оскарження рішення Уповноваженого з прав людини Польщі, після чого суди нижчих інстанцій постановили, що дев'ять прийнятих резолюцій потрібно скасувати.
Прокуратура, ультраконсервативний аналітичний центр Ordo Iuris та залучені муніципалітети оскаржили ці вироки. У перших чотирьох справах у вівторок апеляції було відхилено.
"Сьогоднішнє рішення… - це велика перемога демократії, прав людини та поваги до людей", - заявила польська Кампанія проти гомофобії у дописі в соцмережі.
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