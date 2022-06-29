Польський суд постановив ліквідувати "зони вільні від ЛГБТ"

Вищий польський апеляційний суд у вівторок постановив скасувати так звані "зони, вільні від ЛГБТ" у чотирьох муніципалітетах.

У 2019 році низка місцевих органів влади в Польщі ухвалили резолюцію, у якій оголосили муніципалітети вільними від "ЛГБТ ідеології".

Так звані "вільні зони" намагаються заборонити те, що на їхню думку є пропагандою гомосексуалізму та іншу сексуальну ідентичність. Особливо за цим стежать у школах.

Через це Польща має конфлікт з Європейською комісією, яка заявила, що зони можуть порушувати законодавство ЄС щодо недискримінації за ознакою сексуальної орієнтації.

Відбулось оскарження рішення Уповноваженого з прав людини Польщі, після чого суди нижчих інстанцій постановили, що дев'ять прийнятих резолюцій потрібно скасувати.

Прокуратура, ультраконсервативний аналітичний центр Ordo Iuris та залучені муніципалітети оскаржили ці вироки. У перших чотирьох справах у вівторок апеляції було відхилено.

"Сьогоднішнє рішення… - це велика перемога демократії, прав людини та поваги до людей", - заявила польська Кампанія проти гомофобії у дописі в соцмережі.