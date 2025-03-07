Польський уряд розробляє програму військової підготовки для всіх чоловіків

Туск зазначив, що "ведеться робота над широкомасштабною військовою підготовкою для кожного дорослого чоловіка в Польщі".

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про те, що польський уряд працює над моделлю військової підготовки для кожного дорослого чоловіка в Польщі на випадок війни.

Про це Туск сказав під час виступу у Сеймі в п’ятницю, його цитує RMF FM.

Туск зазначив, що "ведеться робота над широкомасштабною військовою підготовкою для кожного дорослого чоловіка в Польщі".

"До кінця року ми хочемо мати готову модель, щоб кожен дорослий чоловік у Польщі був підготовлений до війни", – заявив Туск, виступаючи з промовою про міжнародну ситуацію та безпеку Польщі.

На його думку, інтенсивна підготовка повинна дозволити зробити з тих, хто не служить в армії, повноцінних солдатів у разі збройного конфлікту.

Туск звернув увагу на чисельність армії України, яка бореться з повномасштабним вторгнення росії. За його словами, українська армія наразі має у своєму розпорядженні близько 800 тисяч людей, тоді як російська армія налічує близько 1,3 мільйона солдатів.

"Сьогодні ми говоримо про те, що Польща повинна мати півмільйонну армію разом з резервістами", – сказав Дональд Туск.

Пізніше у спілкуванні з журналістами Туск повідомив, що для жінок військова підготовка не буде обов’язковою, але за бажання вони зможуть долучитись.