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Польський віцепрем'єр відкинув будь-яку причетність Варшави до підриву "Північного потоку"

16 серпня 2024, 12:07
Польський віцепрем'єр відкинув будь-яку причетність Варшави до підриву
Фото: DW
Також Польща не платитиме запропоновану компенсацію.
Польський віцепрем'єр і міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський заявив, що Польща не причетна до підриву газопроводів "Північний потік".
 
Про це міністр заявив в ефірі Polsat News.
 
Гавковський заперечив, що Польща разом з Україною завдала шкоди газопроводу "Північний потік".
 
Вчора видання Die Welt опублікувало інтерв'ю з колишнім керівником німецької зовнішньої розвідки Августом Ганнінгом, у якому він заявив, що напад на газопровід, ймовірно, стався за підтримки Польщі. За його словами, Німеччина повинна розглянути можливість вимагати від польської та української влади компенсації.
Польський міністр заявив зі свого боку, що повідомлення колишнього співробітника німецької розвідки були "інспіровані Москвою" і спрямовані на дестабілізацію країн-членів НАТО.
 
"Я вважаю, що це звучить як російська дезінформація. Або їх на це надихнули, або вони усвідомлюють, що це веде до розколу в НАТО. На мою думку, всі вказівки, які кажуть, звідки виникли проблеми з “Північним потоком”, йдуть з москви", ‒ сказав міністр.
 
Він додав, що його слова ‒ це не припущення, а факт, і Польща не визнає нападу. Також вона не платитиме запропоновану компенсацію.
 
"Польща ні в чому не брала участі. Треба сказати, що це брехня", ‒ сказав він.
 
Напередодні вийшов матеріал The Wall Street Journal, в якому стверджується, що підрив здійснили громадяни України. Начебто президент Зеленський усно погодив цю операцію, але після втручання ЦРУ вирішив відмовитися від цього задуму. Однак на той чай Головнокомандувач ЗСУ Залужний нібито проігнорував цей наказ.
 
У статті йдеться, що німецькі слідчі з’ясували, що українці нібито  частково використовували Польщу як логістичну базу і зупинилися в польському порту Колобжег. 
 
Вони виявили, що весь порт був під відеоспостереженням. Однак, незважаючи на історію тісної співпраці правоохоронців Варшави та Берліна, польські чиновники спочатку відмовилися надати записи відеоспостереження порту, а потім повідомили, що відео було стандартно знищили.

 

ПольщаПівнічний потіквійна в Україніросія окупанти

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