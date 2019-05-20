Полторак подав у відставку Міністр оборони україни Степан Полторак написав заяву

Його заява з’явилася 20 травня на офіційній сторінці міністра після того, як Полторак відрапортував на урочистій інавгураційній церемонії новому президенту Володимиру Зеленському.

Степан Полторак. Фото: mil.gov.ua

"Прошу Вас (президенте, - ред.) розглянути постановленим порядком питання щодо звільнення мене з посади Міністра оборони України", - написав Степан Полторак у заяві. Читайте також: Разумков: 99% імовірності, що Клімкін і Полторак підуть у відставку

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