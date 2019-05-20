ПОЛІТИКА НОВИНИЙого заява з’явилася 20 травня на офіційній сторінці міністра після того, як Полторак відрапортував на урочистій інавгураційній церемонії новому президенту Володимиру Зеленському.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Полторак подав у відставку
Міністр оборони україни Степан Полторак написав заяву
Степан Полторак. Фото: mil.gov.ua
"Прошу Вас (президенте, - ред.) розглянути постановленим порядком питання щодо звільнення мене з посади Міністра оборони України", - написав Степан Полторак у заяві.
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20 05 2019 11:10 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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