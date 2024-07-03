Поляки на кордоні з білоруссю введуть детальні перевірки

Це стане сильним ударом по режиму Лукашенку.

Уряд Польщі прийняв рішення ввести дуже ретельний контроль на великому митному терміналі на кордоні з білоруссю: в Малашевичах Люблінського воєводства.

Про це повідомила польська комерційна радіостанція RMF FM.

"Було прийнято рішення запровадити дуже ретельний контроль на митному терміналі на кордоні Польщі і білорусі. Йдеться термінал Малашевичі Люблінського воєводства", - пише видання.

Польські дипломати заявили в інтерв’ю радіо, що це має бути "жорсткий крок проти Мінська".

В Малашевичах знаходиться так званий "сухий порт", через який проходять велика частка товарів зі сходу, включаючи наземні постачання з Китаю, які їдуть залізницею до європейських країн. Транзит - це значне джерело доходу білоруського режиму. А його обмеження може призвести до наслідків.

Міністерство закордонних справ Польщі розраховує на тиск Китаю на білорусь, що має призвести до виконання лідером білоруського режиму Олександром Лукашенком польських вимог.

RMF FM додає, що польська сторона вирішила проводити детальні та ретельні перевірки товарів, які в’їжджають. Метою перевірок є запобігання потраплянню небезпечних предметів і речовин до Євросоюзу.

Нещодавно дипломатичними каналами до Мінська надійшов сигнал про те, що Польща "більше не терпітиме" міграційного тиску на кордоні, а також затримання польського журналіста і громадського активіста Анджея Почобута.

білорусь наразі офіційно не коментувала та не давала відповіді на сигнали Польщі.