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Поляки починають встановлювати залізобетонні "їжаки" на кордоні із білоруссю

07 листопада 2024, 21:55
Поляки починають встановлювати залізобетонні
Фото: з вільного доступу
Польща активно взялась за будівництво укріплень на кордоні.

У найближчі три дні Варшава планує встановити на кордоні з Росією та Білоруссю укріплення у рамках "Східного щита".

Про це заявив голова Міністерства оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш, пише Defence24.

"Найближчими днями – перед Днем незалежності на нашому східному кордоні буде зведено перші укріплення в рамках "Східного щита", – розповів він.
 
Владислав Косиняк-Камиш наголосив про те, що йдеться про перші два кілометри сучасних укріплень. 
 
Говорячи про те, що включатиме цей крок, глава оборонного відомства повідомив про плани встановити зміцнення, які ускладнюватимуть переміщення військ противника, а також розмістити залізобетонні їжаки і провести відповідну підготовку місцевості.
 
Нагадаємо, влада Польщі посилено готується до загроз з боку росії та білорусі. Варшава вже звела на кордоні з Білоруссю паркан довжиною понад 185 км та висотою 5 метрів. Він оснащений камерами нічного бачення, датчиками руху та іншою електронікою. Наразі йдеться про будівництво цілої системи оборонних споруд.

 

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