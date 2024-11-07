Поляки починають встановлювати залізобетонні "їжаки" на кордоні із білоруссю

Польща активно взялась за будівництво укріплень на кордоні.

У найближчі три дні Варшава планує встановити на кордоні з Росією та Білоруссю укріплення у рамках "Східного щита".

Про це заявив голова Міністерства оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш, пише Defence24.

"Найближчими днями – перед Днем незалежності на нашому східному кордоні буде зведено перші укріплення в рамках "Східного щита", – розповів він.

Владислав Косиняк-Камиш наголосив про те, що йдеться про перші два кілометри сучасних укріплень.