Поляки погрожують заблокувати пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ"

Державна прикордонна служба України додатково інформуватиме про ситуацію на цьому напрямку".

Рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" може бути ускладненим через акцію протесту з польського боку.

Про це повідомила Державна прикордонна служба

За інформацією, яка надійшла від представників Прикордонної варти Республіки Польща, 12 травня може розпочатися акція протесту польськими перевізниками на напрямку пункту пропуску "Дорогуськ", що навпроти українського пункту пропуску "Ягодин".

Польська сторона повідомила, що у зв’язку з такими діями, пропуск вантажних транспортних засобів здійснюватимуть із періодичністю один автомобіль на годину на в'їзд та один – на виїзд.

При цьому за словами польської сторони, автобуси та вантажівки, які везуть гуманітарну допомогу, пропускатимуть безперешкодно.

Попередньо, дії польських перевізників можуть тривати впродовж 4 місяців.