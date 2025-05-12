Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Поляки погрожують заблокувати пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ"

12 травня 2025, 14:55
Поляки погрожують заблокувати пункт пропуску
Фото: Getty Images
Державна прикордонна служба України додатково інформуватиме про ситуацію на цьому напрямку".
Рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" може бути ускладненим через акцію протесту з польського боку.
 
Про це повідомила Державна прикордонна служба
 
 За інформацією, яка надійшла від представників Прикордонної варти Республіки Польща, 12 травня може розпочатися акція протесту польськими перевізниками на напрямку пункту пропуску "Дорогуськ", що навпроти українського пункту пропуску "Ягодин".
 
Польська сторона повідомила, що у зв’язку з такими діями, пропуск вантажних транспортних засобів здійснюватимуть із періодичністю один автомобіль на годину на в'їзд та один – на виїзд.
 
При цьому за словами польської сторони, автобуси та вантажівки, які везуть гуманітарну допомогу, пропускатимуть безперешкодно.
 
Попередньо, дії польських перевізників можуть тривати впродовж 4 місяців.
 
 "Станом на зараз рух вантажних транспортних засобів здійснюється без змін, однак просимо водіїв врахувати цю інформацію під час планування перетинання кордону через "Ягодин-Дорогуськ", ідеться у повідомленні. 
 
Державна прикордонна служба України додатково інформуватиме про ситуацію на цьому напрямку.

 

Польщакордонвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Війна Індії та Пакистану у 2025 році. Ілюзії та реалії
Політика
Війна Індії та Пакистану у 2025 році. Ілюзії та реалії "транскордонних інцидентів". Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 12 травня 2025, 21:09
росія використовує американські ультраправі групи для нападів на західні демократії. І далі – в Україні – The Guardian
Політика
росія використовує американські ультраправі групи для нападів на західні демократії. І далі – в Україні – The Guardian
Переклад iPress – 12 травня 2025, 15:33
Трамп обіцяв енергетичне домінування США. Натомість енергетичні компанії передчувають катастрофу – Washington Post
Бізнес & Фінанси
Трамп обіцяв енергетичне домінування США. Натомість енергетичні компанії передчувають катастрофу – Washington Post
Переклад iPress – 12 травня 2025, 12:56
Як довго європейці ігноруватимуть приниження від Трампа? Що треба для припинення вогню – Філліпс О'Брайен
Політика
Як довго європейці ігноруватимуть приниження від Трампа? Що треба для припинення вогню – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 травня 2025, 22:02
Геополітична шахівниця. Світовий порядок у період турбулентності – Ендрю Таннер
Політика
Геополітична шахівниця. Світовий порядок у період турбулентності – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 09 травня 2025, 13:30
Ще одне літо жорстоких боїв. Наступ росії може стати для неї найсмертоноснішим за всю війну – Микола Бєлєсков
Cуспільство
Ще одне літо жорстоких боїв. Наступ росії може стати для неї найсмертоноснішим за всю війну – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 09 травня 2025, 10:43
Ніколи знову. Уроки Другої світової для уникнення Третьої світової війни
Політика
Ніколи знову. Уроки Другої світової для уникнення Третьої світової війни
Переклад iPress – 08 травня 2025, 22:01
Роздуми до Дня перемоги. Коли вже Європа зробить роботу над помилками – Едвард Лукас
Політика
Роздуми до Дня перемоги. Коли вже Європа зробить роботу над помилками – Едвард Лукас
Переклад iPress – 08 травня 2025, 13:19
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється