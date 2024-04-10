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Поляки вважають, що війна в Україні загрожує їхній безпеці

10 квітня 2024, 13:57
Поляки вважають, що війна в Україні загрожує їхній безпеці
Фото: з вільних джерел
Центр вивчення громадської думки в Польщі провів опитування щодо прийому біженців з України і спитав поляків про загрозу війни у їхній країні.

Про це пише польська агенція новина PAP.

Опитування охопило думку більше 1000 поляк, які взяли в ньому участь і показало, що все більше людей вважають, що війна в Україні загрожує безпеці Польщі. 

Про це заявили 83% опитаних, що на 9 відсоткових пунктів більше, ніж у листопаді того року і воно майже рівне опитуванню на початку російського вторгнення, тоді це було 85 відсотків.

Ще 40% поляків відповіли "однозначно так" на запитання, чи загрожує війна в Україні безпеці Польщі, ще 43% вказали "скоріше так" і 13% опитаних обрали відповідь "ні", f 11% – "напевно ні". 

Протягом останніх двох років відсоток респондентів, які бояться загрози, зазвичай залишався на рівні близько 75%. 

"Однак з моменту попереднього вимірювання він зріс на цілих 9 відсоткових пунктів, досягнувши рівня, дуже схожого на той, що був на початку російського вторгнення", – заявив Центр опитування. 

Загрозу безпеці Польщі частіше вказують старші респонденти: 88% серед найстарших проти 72% серед наймолодших.
Більш освічені - 87% серед людей з вищою освітою порівняно з 74% з початковою або нижчою середньою освітою, частіше сповідують релігію - 88%, які ходять до храму раз на тиждень проти 76 відсотків, які не ходять. Респондентів запитали, як вони оцінюють можливість військового нападу кремля на країни НАТО в найближчі три-вісім років і опитування показало, що 57% респондентів стурбовані можливістю військового нападу росії на країни Альянсу в найближчі 3-8 років і вважають російське вторгнення ймовірним. Протилежної думки дотримуються 32%.

В опитуванні порушили питання реакції НАТО на війну в Україні. 39% опитаних заявили, що Альянс діє "занадто обережно" і 37% поляків вважають дії НАТО "адекватними", а 14% – "занадто далекосяжними".

Крім того, учасників запитали, чи повинна Польща приймати українських біженців із зони війни: 61% відповіли позитивно на це запитання, 31 % поляків виступають проти прийому біженців з України і 8% опитаних не мають думки з цього приводу. 

В опитуванні, проведеному в листопаді минулого року, 62% респондентів підтримали прийом українських біженців. 

Також Центр опитування відзначив різницю порівняно з опитуванням, проведеним у березні 2022 року, тобто одразу після початку війни в Україні: тоді 94% опитаних підтримали прийом біженців. 

 
Польщаопитуваннявійна в Україні

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