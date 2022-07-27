Поляки витратили на допомогу біженцям з України близько 2 мілярдів доларів

Поляки з перших днів війни були залучені до допомоги біженцям з України

Поляки виділили на допомогу українцям, які втекли від війни росії, до 10 мільярдів злотих (понад 2 млрд доларів).

Такою є оцінка Польського економічного інституту, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на rp.pl.

Поляки з перших днів війни були залучені до допомоги біженцям з України. Масштаби цієї участі та її матеріальну цінність важко оцінити через її переважно незареєстрований характер. Проте Польський економічний інститут запитав про це поляків у спеціальному опитуванні.Результати дослідження показали, що 77% поляків взяли участь у різних формах підтримки українців - від фінансових та матеріальних переказів, волонтерської діяльності до надання людям своїх будинків та квартир.

Щодо загальної вартості цієї допомоги, то вона стала у 2-3 рази більшою, ніж витрати поляків на благодійність за весь 2021 рік. За оцінками інституту, вона склала не менше 5,5 млрд злотих, проте найімовірніша фактична вартість допомоги перебуває між 9-10 млрд злотих.

Ця оцінка враховує вартість коштів, переданих біженцям напряму чи шляхом участі у громадському зборі, а також вартість речей та товарів, придбаних для біженців, вартість запропонованого їм житла та харчування, а також вартість інших форм підтримки.

Найчастіше вказаний діапазон вартості виділеної допомоги (36%) становить 100-500 злотих.