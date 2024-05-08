Поляки затримали російського дезертира

Прикордонники Польщі затримали на кордоні з Білоруссю 41-річного російського військового, який дезертирував з однієї із частин на фронті та намагався через Польщу потрапити в інші країни Євросоюзу.

Затриманий росіянин був одягнутий в цивільний одяг і не мав при собі зброї, повідомляє радіо RMF.FM.

Він намагався нелегально потрапити до Польщі з Білорусі, тікаючи з фронту.

При ньому були російські військові документи: контракт з російською армією, де вказується про його участь у бойових діях проти України.

Щоб потрапити до Польщі, росіянин використовував нелегальний міграційний канал, організований режимом Лукашенка, який використовують іноземці з країн Близького Сходу, Африки і Центральної Азії.

Тепер військового росіянина перевіряють польські спецслужби.

Прикордонна служба РП підтвердила затримання російського дезертира.

"Це 41-річний чоловік, який нелегально перетнув кордон з Білорусі до Польщі. Щодо нього ведуться подальші дії", - повідомили в службі.