Поляки завершили блокування пункту пропуску “Дорогуськ”
14 травня 2025, 08:35
Фото: "Радіо Свобода"
Свої дії протестувальники припинили 13 травня о 22.30 за київським часом.
Польські учасники акції припинили блокування пункту пропуску “Дорогуськ”.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ з посиланням на представників Прикордонної варти Польщі.
Свої дії протестувальники, які перешкоджали руху вантажних транспортних засобів, припинили о 22”30 за київським часом.
В ДПСУ запевнили, що на даний час оформлення вантажних автомобілів як в бік України, так і в бік Польщі по напрямку пункту пропуску “Ягодин – Дорогуськ” поновлено у звичайному режимі.
13 травня заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко зустрівся із керівником посольства Польщі Пйотром Лукасєвічем через блокування руху вантажного транспорту польськими протестувальниками поблизу пункту пропуску "Дорогуськ".