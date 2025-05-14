Поляки завершили блокування пункту пропуску “Дорогуськ”

Польські учасники акції припинили блокування пункту пропуску “Дорогуськ”.

Свої дії протестувальники, які перешкоджали руху вантажних транспортних засобів, припинили о 22”30 за київським часом.

В ДПСУ запевнили, що на даний час оформлення вантажних автомобілів як в бік України, так і в бік Польщі по напрямку пункту пропуску “Ягодин – Дорогуськ” поновлено у звичайному режимі.

13 травня заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко зустрівся із керівником посольства Польщі Пйотром Лукасєвічем через блокування руху вантажного транспорту польськими протестувальниками поблизу пункту пропуску "Дорогуськ".