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Поляки завершили блокування пункту пропуску “Дорогуськ”

14 травня 2025, 08:35
Поляки завершили блокування пункту пропуску “Дорогуськ”
Фото: "Радіо Свобода"
Свої дії протестувальники припинили 13 травня о 22.30 за київським часом.
Польські учасники акції припинили блокування пункту пропуску “Дорогуськ”.
 
Про це повідомила пресслужба ДПСУ з посиланням на представників Прикордонної варти Польщі. 
 
Свої дії протестувальники, які перешкоджали руху вантажних транспортних засобів, припинили о 22”30 за київським часом.
 
В ДПСУ запевнили, що на даний час оформлення вантажних автомобілів як в бік України, так і в бік Польщі по напрямку пункту пропуску “Ягодин – Дорогуськ” поновлено у звичайному режимі.
 
13 травня заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко зустрівся із керівником посольства Польщі Пйотром Лукасєвічем через блокування руху вантажного транспорту польськими протестувальниками поблизу пункту пропуску "Дорогуськ".

 

Польщакордонвійна в Україніросія окупанти

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