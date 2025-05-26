Поляки заявили про "другу поспіль дуже напружену ніч" через удари росії по Україні

Збройні сили Польщі і далі відстежують поточну ситуацію і знаходяться в повній готовності до негайного реагування.

Польщі піднімала винищувачі на тлі нічної атаки армії рф, яка вкотре атакувала Україну, використовуючи стратегічну авіацію.

Про це Оперативне командування Збройних сил Польщі написало в соцмережі X (Twitter).

"Увага, у південно-східній частині країни може бути підвищений рівень шуму у зв'язку з початком польотів у нашому повітряному просторі польських та союзних літаків", – йшлося в пості.

Оперативне командування попередило, що в південно-східній частині країни може бути підвищений рівень шуму через розгортання польських літаків.

Також військові написали, що це друга поспіль дуже напружена ніч для всієї системи протиповітряної оборони Польщі, адже спостерігається відновлення активності стратегічної авіації рф, яка завдає ракетних ударів по об'єктах, розташованих на території України.

"Були задіяні всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору", – зазначили в командуванні.

"Оперативне командування Збройних сил Польщі відстежує поточну ситуацію, а підпорядковані сили і засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування", – запевнили міноблорони.

Нагадаємо, що сьогодні росія атакувала Україну рекордною кількістю безпілотників.