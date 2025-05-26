Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Поляки заявили про "другу поспіль дуже напружену ніч" через удари росії по Україні

26 травня 2025, 13:03
Поляки заявили про
Фото: twitter.com/FinnishAirForce
Збройні сили Польщі і далі відстежують поточну ситуацію і знаходяться в повній готовності до негайного реагування.

Польщі піднімала винищувачі на тлі нічної атаки армії рф, яка вкотре атакувала Україну, використовуючи стратегічну авіацію.

Про це Оперативне командування Збройних сил Польщі написало в соцмережі X (Twitter).

"Увага, у південно-східній частині країни може бути підвищений рівень шуму у зв'язку з початком польотів у нашому повітряному просторі польських та союзних літаків", – йшлося в пості. 

Оперативне командування попередило, що в південно-східній частині країни може бути підвищений рівень шуму через розгортання польських літаків.

Також військові написали, що це друга поспіль дуже напружена ніч для всієї системи протиповітряної оборони Польщі, адже спостерігається відновлення активності стратегічної авіації рф, яка завдає ракетних ударів по об'єктах, розташованих на території України.

"Були задіяні всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору", – зазначили в командуванні. 

"Оперативне командування Збройних сил Польщі відстежує поточну ситуацію, а підпорядковані сили і засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування", – запевнили міноблорони.

Нагадаємо, що сьогодні росія атакувала Україну рекордною кількістю безпілотників.

 

Польщавійна в Україні

Останні матеріали

Тихою сапою. Як українські безпілотники дезорганізовують росію – Washington Post
Cуспільство
Тихою сапою. Як українські безпілотники дезорганізовують росію – Washington Post
Переклад iPress – 26 травня 2025, 15:19
Фіона Гілл: Трамп боїться путіна, я бачила це на власні очі – The Telegraph
Політика
Фіона Гілл: Трамп боїться путіна, я бачила це на власні очі – The Telegraph
Переклад iPress – 26 травня 2025, 12:38
Тиждень, коли змінилося все і водночас нічого. США полегшують росії вбивства українців – Філліпс О'Брайен
Політика
Тиждень, коли змінилося все і водночас нічого. США полегшують росії вбивства українців – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 25 травня 2025, 23:12
Пропагандони росії – Україні: Ви хочете припинення вогню, а ми хочемо вашої смерті – Джулія Девіс
Політика
Пропагандони росії – Україні: Ви хочете припинення вогню, а ми хочемо вашої смерті – Джулія Девіс
Переклад iPress – 23 травня 2025, 11:52
Американський Портнов і російська проблема. Як закон перетворюють на зброю авторитаристів та російських агентів – Тімоті Снайдер
Політика
Американський Портнов і російська проблема. Як закон перетворюють на зброю авторитаристів та російських агентів – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 23 травня 2025, 07:28
Україна показала, що тепер можна купити готову розвідку. Захід має вивчити цей урок – Бен Воллес
Політика
Україна показала, що тепер можна купити готову розвідку. Захід має вивчити цей урок – Бен Воллес
Переклад iPress – 22 травня 2025, 16:49
Безлад Трампа дає путіну шанс завдати удару. Напад росії на НАТО зараз набагато ймовірніший, ніж здається – Едвард Лукас
Політика
Безлад Трампа дає путіну шанс завдати удару. Напад росії на НАТО зараз набагато ймовірніший, ніж здається – Едвард Лукас
Переклад iPress – 22 травня 2025, 11:28
Трампу треба припинити війну, щоб торгувати з росією. Настала черга Європи воювати разом за Україну – Марк Чемпіон
Політика
Трампу треба припинити війну, щоб торгувати з росією. Настала черга Європи воювати разом за Україну – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 22 травня 2025, 08:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється