Помер експрем'єр-міністр Італії Берлусконі

Італійський колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі помер у 86 років.

Про це повідомляє BBC, посилаючись на італійські ЗМІ.

Як повідомляють італійські ЗМІ, він помер у лікарні Сан-Рафаеле в Мілані.

В квітні його лікували від легеневої інфекції, пов’язаної з хронічною лейкемією.

Медіа-магнат, мільярдер, Берлусконі вперше прийшов на посаду в 1994 році і очолював чотири уряди до 2011 року.

Він очолював правоцентристську партію Forza Italia, яка увійшла в коаліцію під керівництвом прем’єр-міністра Джорджії Мелоні після виборів у вересні, коли він сам був обраний до верхньої палати Італії, Сенату.