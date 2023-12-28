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CУСПІЛЬСТВО

Помер колишній голова Єврокомісії. Його ще називали "архітектором сучасного ЄС ".

28 грудня 2023, 08:28
Помер колишній голова Єврокомісії. Його ще називали
Джерело: Х/Irene Tinagli
Його також називали "людина Європа".

Помер колишній президент Єврокомісії та один з "батьків євро" Жак Делор — йому було 98 років. Делору належить, зокрема, запуск Економічного й валютного союзів, програми Erasmus, введення євро і розширення блоку. 

Про це повідомляє Politico.

Ключова фігура у відновленні прагнення до об'єднаної Європи після Другої світової війни, Делор найбільш відомий як очільник роботи щодо Єдиного європейського акту 1987 року, який визначив курс Європи на економічну інтеграцію без кордонів, і Маастрихтського договору 1993 року, який створив Європейський Союз і проклав шлях країнам до приєднання до євро.

Мабуть, найбільш важливим у формуванні концепції об'єднаної європейської демократії є те, що Маастрихтський договір також створив поняття громадян ЄС, які беруть участь у виборах до Європейського Парламенту.

Інститут Жака Делора заявив, що його ім'я пов'язане з багатьма найбільш фундаментальними структурами європейського проєкту: на додаток до єдиного ринку і євро, це Шенгенська зона безвізових подорожей, розширення, студентські обміни Erasmus і фонди згуртованості для сприяння розвитку в бідних країнах.

"Державний діяч французької долі. Невичерпний майстер нашої Європи. Борець за людську справедливість. Жак Делор був усім цим. Його відданість, його ідеали і його праведність завжди будуть надихати нас. Я віддаю шану його роботі і його пам'яті і поділяю біль його близьких", – йдеться в заяві французького президента Емманюеля Макрона.

Його нинішня наступниця на посаді президента Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала Делора "візіонером, який зробив нашу Європу сильнішою".

Президент Європейської Ради Шарль Мішель додав: "Жак Делор очолив трансформацію Європейського економічного співтовариства в справжній Союз, заснований на гуманістичних цінностях і підтриманий єдиним ринком і єдиною валютою, євро. Він був пристрасним і конкретним захисником цього до своїх останніх днів. Великий француз і великий європеєць, він увійшов в історію як один з будівничих нашої Європи".

ЄврокомісіясмертьЖак Делор

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